Zvijezda Tarantinovih filmova stigla u Sarajevo i poručila publici: 'Rigidni redatelji dovode do loših filmova'

Glumac Tim Roth, gost iznenađenja 25. Sarajevo Film Festivala (SFF) kazao je u utorak pred sarajevskom publikom kako je dobar scenarij bio i ostao razlog zbog kojega on prihvaća neke uloge, a otkrio je i kako ne voli 'rigidne redatelje' koji koče kreativnost

Publika u jednom od sarajevskih kina 'uzurpirala' je početak javnog intervjua s bosanskohercegovačkom glumicom Zanom Marjanović prigodom za fotografiranje Rotha a on im je, otkrivši 'tajnu', poručio kako se ne bi dobro proveli na setu na nekom od Tarantinovih filmova jer tamo nisu dopušteni nikakvi fotoaparati niti mobiteli.

Roth se okušao i kao redatelj filmom ' The War Zone ' koji je naišao na izvanredan prijem kod filmske kritike.

Igrao je i u filmu '600 milja', koji je predstavljao je Meksiko u konkurenciji za nagradu Oscar za najbolji film na stranom jeziku 2015. Odigrao je jednu od glavnih uloga u osmom filmu Quentina Tarantina 'The Hateful Eight' koji je postao 'neslavno slavan' po brutalnim i gadljivim prizorima.

'Čini se prilično zgodno', kazao je Roth odgovarajući na pitanje o dojmovima o Sarajevu u kojemu je boravio po prvi puta ali je zato spomenuo kako je ranije boravio u Zagrebu i Dubrovniku.

Govoreći o svojoj karijeri prisjetio se kako je ona zapravo započela na televiziji i to filmom 'Made in Britain', a potom se okušao u nekim alternativnim londonskim kazalištima.

'Te su me audicije najviše prestrašile', priznao je Roth. Karijeru na velikom platnu otvorili su mu ne projekti s redateljima kakvi su Mike Leigh te Stephen Frears a potom je uslijedio poziv Roberta Altmana koji ga je zapravo i odveo u SAD prvi puta iako se u međuvremenu vraćao u London.

Priznao je kako je tada bio u priličnim financijskim problemima pa je prihvatio angažman u Australiji i snimanje filma 'kojega nitko ne želi vidjeti'.

Potom je slijedio novi odlazak u SAD odnosno u Los Angeles gdje se i nastanio.

Potvrdio je kako je dvojio prihvatiti ili ne ulogu u filmu 'Reservoir Dogs' jer mu je lik kojega mu je Tarantino namijenio djelovao konfuzno no taj ga je redatelj ipak uvjerio kako je to za njega prava uloga. 'The War Zone' kao prvi redateljski pokušaj šaljivo je opisao kao svjesni korak na teren na kojemu bi mogao iznervirati mnoge ljude.

'Isto onako kako mnoge nerviram kako glumim', kazao je Roth kroz smijeh. On je kroz karijeru iskušao i producentski posao.

U Sarajevu je kazao kako sebe zapravo ne doživljava kao producenta nego kao osobu koja želi pomoći da se realiziraju neki filmski projekti koji za to imaju malo izgleda. Izazovnim je nazvao stvaranje uvjeta da se film ipak snimi bez obzira na zapreke.

'Volim kada je produkcija dobra. Kada je loša to je jako destruktivno', kaže Roth. Na pitanje što općenito savjetuje glumcima odgovorio je porukom kako trebaju istrajati u onome što vide kao dobar cilj.