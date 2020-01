Fotografski festival Organ Vida u svojoj godini stanke predstavlja samostalnu izložbu Glorije Lizde 'Postajanje', koja se otvara 21. siječnja u 20 sati u zagrebačkoj Galeriji Događanja

'Nikad ne prestanimo razmišljati - kakva je to civilizacija u kojoj smo se našle? Kakve su to ceremonije i zašto bismo morale u njima sudjelovati? Kakve su to profesije i zašto bismo morale putem njih zarađivati? Zbog čega bi žene donosile djecu na svijet kakav je ovaj danas', stoji u najavi izložbe 'Postajanje' Glorije Lizde.

Izložba, kako u svome tekstu navodi kustosica Petra Šarin, propituje što znači postajanje majkom kao oblik političke subjektivizacije u doba neoliberalnog kapitalizma, tržišnog fundamentalizma, sveopće krize, sveprisutne eksploatacije, permanentnog rata i diskriminatornih i nasilnih režima seksizma, homofobije i rasizma, to jest društveno-ekonomskih relacija koje se pokazuju kao fundamentalno nepravedne. 'No, prije svega: što je to žena? I tko je ona? Anđeo, demon, inspiracija, glumica?'