'Žar ptica' Borisa Bućana među 300 najboljih plakata na svijetu

Antologijski plakat Borisa Bućana 'Žar ptica' našao se među 300 najboljih na svijetu, uz bok nedavno preminulog Miltona Glasera, potom Henrija de Toulouse-Lautreca, Davida Hockneyja i Andyja Warhola. Knjigu 'Plakati. Vizualna povijest' izdao je britanski izdavač Thames&Hudson, a priredile su je Gill Saunders i Margaret Timmers iz londonskog muzeja Victoria&Albert.

'Bilo gdje da izlažem, u New Yorku, Londonu, Parizu, inzistiraju na Žar ptici i meni je to drago, nije mi palo napamet protestirati, to jest važan rad. To se događa s nekim radovima. Nešto ljudi, jednostavno, vole. Neki bi rekli da je to komad dobre umjetnosti', rekao je Bućan za Jutarnji.

Čim se plakat pojavio na ulicama Splita, dodao je, odmah su krenule reakcije. 'Nastao je lom, odmah je bio zapažen. Izlagao sam ga i na Venecijanskom bijenalu 1984. godine. I nakon toga ništa. Od 1988. je u fundusu muzeja Victoria&Albert, što je sjajno jer sam znao da plakat, ako je kod njih, nikad neće biti izgubljen', kaže Bućan.