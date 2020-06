Svjetski grafički dizajneri protiv mržnje i nacionalizma: Mirko Ilić u Sisku za Dan antifašističke borbe predstavlja izložbu plakata tolerancije

Međunarodna izložba plakata tolerancije, kao dio međunarodnog projekta 'Tolerancija' autora i kustosa Mirka Ilića, koja okuplja 150 autora iz cijelog svijeta, bit će otvorena na pješačkoj zoni grada Siska 20. lipnja uoči obilježavanja Dana antifašističke borbe.

Mirko Ilić završio je Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, gdje od sredine 70-ih do sredine 80-ih objavljuje stripove i ilustracije te dizajnira za širok raspon klijenata – od omladinskog tiska, diskografskih tvrtki i kazališta do utjecajnih političkih magazina i novina.

Zajedno sa Stevenom Hellerom suautor je deset knjiga, uključujući Genius Moves: 100 Icons of Graphic Design, Handwritten, The Anatomy of Design, Stop Think Go Do, Lettering Large i Presenting Shakespeare. S Milton Glaser objavio je knjigu The Design of Dissent.

Za svoj rad dobio je brojne nagrade, uključujući one Society of Illustrators, Society of Publication Designers, Art Directors Club, I.D. Magazine, Society of Newspaper Design te brojnih drugih.

Radovi su mu zastupljeni u zbirkama institucija kao što su Smithsonian Museum, SFMOMA u San Franciscu, a MoMA u New Yorku u svojoj kolekciji ima 38 njegovih dizajnerskih djela.

Držao je naprednu nastavu dizajna na Cooper Unionu s Miltonom Glaserom, a predaje ilustraciju studentima magistarskih School of Visual Arts u New Yorku.

Također organizira i kurira izložbe te predaje širom svijeta. Najpoznatija od ovih izložbi je Tolerance Poster Show, koja je do danas postavljena 53 puta u 24 države.