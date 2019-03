ZagrebDox: HT nagradu publike osvojio hrvatski film 'Susjedi'

Najboljim filmom 15. ZagrebDoxa prema glasovima publike proglašen je hrvatski film 'Susjedi' u režiji Tomislava Žaje, promatrački dokumentarac o ljudima s psihičkim poteškoćama koji napuštaju instituciju nakon desetljeća provedenih u izolaciji.

Dodjela HT nagrade publike održat će se u nedjelju navečer, a Žajin film će s prikazati na čak četiri projekcije.

ZagrebDox tradicionalno posljednji dan festivala, nakon subotnje dodjele nagrada, prikazuje program The Best of Fest, od 12 do 22 sata, sa svim nagrađenim filmovima i dodatnim projekcijama nekih od najatraktivnijih naslova.

Na programu su dobitnici Velikog pečata u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji "Na planini" Shena Jianhue, film o životu, umjetnosti i kulturi u izoliranom selu u kineskoj pokrajini Yunan i "Una Primavera" redateljice Valentine Primavere, koja kamerom prati majku na njezinom osobnom putovanju prema neizvjesnoj budućnosti i oslobađanju od obiteljskog nasilja.

Od nagrađenih filmova tu su i dobitnik Malog pečata "Još se snima" u režiji Saeeda Al Batala i Ghiatha Ayouba, portret generacije koja je preživjela sirijsku katastrofu, Nagrade FIPRESCI Međunarodne federacije filmskih kritičara "Pospane priče" Luce Magija, u kojem redatelj bilježi ispovijesti beskućnika u predgrađu jednog talijanskog grada.

Prikazat će se i film koji je osvojio nagradu Movies that Matter "Lake lekcije" u režiji Dorottyje Zurbó, koji prati 17-godišnju Somalijku koja je pobjegla iz svoje zemlje i pokušava se integrirati u mađarsko društvo.

Iz programa Teen Dox predstavlja se od deset srednjoškolaca nagrađeni film "Sajam znanosti" Cristine Constantini i Darrena Fostera o skupini mladih ljudi koji sudjeluju na međunarodnom sajmu znanosti i inženjerstva.