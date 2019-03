ZagrebDox: Natjecateljski dio festivala završava u subotu

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox u subotu navečer će dodjelom nagrada završiti svoj natjecateljski dio, no filmske projekcije u svim programima održavat će se tijekom cijeloga dana, dok je za nedjelju pripremljen program nagrađenih i nekih od najatraktivnijih filmova s ovogodišnjeg, petnaestog izdanja

ZagrebDoXXL o hrvatskom poduzetništvu

Posljednje ovogodišnje izdanje platforme ZagrebDoXXL održat će se na temu 'Poduzetništvo - korporativno ili tradicionalno?', nakon projekcije filma 'Poduzetnik' finske dokumentaristice Virpi Suutari iz programa Happy Dox.

Na razgovoru kojim se želi istražiti mogućnost i budućnost različitih oblika poduzetništva u Hrvatskoj, sudjelovat će hrvatski poduzetnici Marijan Butković (OPG Kliconoša) i Stevica Kuharski (Uber za pakete – Locodels), najavljeno je sa ZagrebDoxa.

Subotnji program donosi još nekoliko recentnih dokumentaraca iz cijelog svijeta, film Oliviera Meyroua 'Celebration' o posljednjoj modnoj reviji jednog od najvećih pariških dizajnera Yvesa Saint Laurenta, te film o novom glazbenom žanru i društvenom fenomenu zajedničkog pjevanja mantre Georgija Wyssa 'Mantra, zvuk u tišini'.

Tu je i dokumentarni film 'Susret s Gorbačovom' poznatog njemačkog redatelja Wernera Herzoga, te film proslavljenog redatelja Petera Jacksona 'Nisu imali kada odrasti' u kojem daje nevjerojatan prikaz vojnika i događaja iz Prvog svjetskog rata, koristeći restaurirane materijale i koloriranu arhivsku građu uglavnom do sada neviđenih snimki.

Filmski program završava projekcijama u 22 sata, filmovima 'Bodljikava žica' istaknutog austrijskog dokumentarista Nikolausa Geyrhaltera o stanju Europe danas i apsurdu njezinih granica i 'Kate Nash, podcijenjena djevojka' Amy Goldstein, intimni portret nekadašnje pop-senzacije koja se odrekla novca i slave kako bi otvoreno progovorila o diskriminaciji u glazbenoj industriji.

Za kraj festivala organizirat će se rođendanski party 15. ZagrebDoxa u Vinyl baru, za koji je ulaz slobodan.

Program The Best of Fest u nedjelju

Posljednjeg dana festivala, u nedjelju, 3. ožujka u programu The Best of Fest od 12 do 22 sata prikazat će se svi nagrađeni filmovi ovogodišnjeg ZagrebDoxa.

Uz pobjedničke naslove, na programu će biti dodatne projekcije najtraženijih filmova. To su film njemačkog redatelja Floriana Opitza 'Greška sustava', potom film iz Glazbenog globusa 'Gdje si, João Gilberto' francuskog dokumentarista Georgesa Gachota, 'Papa Franjo, čovjek od riječi' Wima Wendersa.

Zagrebačka publika imat će priliku vidjeti i ovogodišnjeg dobitnika Oscara u kategoriji za najbolji dokumentarni film 'Free Solo', a za kasnu projekciju, u 23 sata, održat će se dodatna projekcija filma 'Studio 54' Matta Tyrnauera.

Dokumentarni film Emira Kusturice 'El Pepe, jedan uzvišen život', koji će se premijerno prikazati u nedjelju navečer, prikazuje posljednjeg urugvajskog predsjednika, političkog aktivista, nekadašnjeg gerilskog boraca i pripadnika latinoameričke ljevice Joséa 'Pepea' Mujicu.

Konačan raspored programa u nedjelju objavit će se nakon dodjele nagrada.