'Na planini' i 'Una Primavera' osvojili Velike pečate 15. ZagrebDoxa

Nagrada mladog žirija ide filmu 'Još se snima' u režiji Saeeda Al Batala i Ghiatha Ayouba, Devićev 'U ime Republike Hrvatske' osvojio je posebno priznanje regionalnog žirija, a počasne pečate ZagrebDoxa nose Hrvoje Hribar i Tue Steen Müller

Nagradu Teen Dox za najbolji film koji govori o problemima mladih osvojio je američki film Sajam znanosti redatelja Cristine Constantini i Darrena Fostera. O nagradi su odlučili učenice i učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. 'Ovaj film nas je iznenadio i zadivio svim svojim komponentama. Od produkcije koja je bila iznimno kvalitetna do strukture priče. Svi likovi u filmu su različiti, a opet jednako zastupljeni. Sve njihove priče doprinijele su dubini filma, a ta dubina prenijela je doživljaj pa smo imali osjećaj da smo i mi u njemu. Film nam je probudio želju za znanjem i učenjem novoga, što je vrlo težak zadatak s obzirom na to da smo nas deset tinejdžeri i tinejdžerice. Vrlo smo iznenađeni kvalitetom svih filmova koje smo pogledali, ali Sajam znanosti nas je sve pridobio', stoji u objašnjenju žirija Teen Doxa.

Nagrada Mojoj generaciji koju dodjeljuje Nenad Puhovski, osnivač i direktor ZagrebDoxa, filmu autora svoje generacije, pripala je filmu Nastavit će se u režiji Ivarsa Seleckisa. 'Nagradu Mojoj generaciji dodjeljujem filmu 'Nastavit će se' latvijskog redatelja Ivarsa Seleckisa, majstora dokumentarnog filma, autora koji je osvojio brojna priznanja, uključujući i nagradu Europske filmske akademije i nagrade nazvane po legendama dokumentarnog filma Jorisu Ivensu i Robertu Flahertyju. Film Nastavit će se odiše lakoćom, finim humorom i mladenačkom svježinom pa doista jedva čekamo da za koju godinu prikažemo i nastavak', stoji u pojašnjenju Nenada Puhovskog.

Počasni pečat za dugogodišnju profesionalnu i prijateljsku suradnju i potporu ZagrebDoxu direktor i osnivač ZagrebDoxa dodijelio je Hrvoju Hribaru i Tueu Steenu Mülleru. 'Obilježavajući petnaestu godišnjicu festivala, Zagrebdox želi zahvaliti svima koji su mu pomogli da započne, razvije se i ustraje kroz sve ove godine. Zahvaliti svima, a bilo ih je doslovno na stotine koji su na ovaj ili onaj način ugradili dio sebe u naš festival, praktički je nemoguće. Odabrati nekoliko bilo bi nepravedno prema ostalima. Stoga smo odlučili na simboličnoj razini zahvaliti i dodijeliti počasni pečat ZagrebDoxa samo dvojici: jednom predstavniku hrvatske i jednom međunarodne dokumentarističke filmske scene. Naš prvi izbor je g. Tue Steen Müller, prijatelj i podupiratelj našega festivala od samoga početka. Njegovu ulogu vjerojatno je najbolje ocrtati činjenicom da je na prvom ZagrebDoxu 2005. godine bio prisutan u čak tri uloge: kao član žirija, selektor programa danskih dokumentaraca i voditelj radionice razvoja dokumentarnih projekata. Taj njegov angažman nastavio se i u nizu sljedećih godina. Zahvaljujući Tueu ujedno zahvaljujemo i krovnoj organizaciji evropskih dokumentarista, EDN-u odnosno European Documentary Networku, čiji je Tue bio jedan od osnivača i prvi direktor, a koja je također u znatnoj mjeri pomogla našem festivalu. Drugi počasni pečat ide Hrvoju Hribaru, redatelju i bivšem ravnatelju Hrvatskog audiovizualnog centra, ponajprije zbog činjenice da je s razumijevanjem, znanjem i strašću bitno utjecao na usustavljenje pozicije dokumentarnog filma u Hrvatskoj u svim njegovim razvojnim, produkcijskim i prikazivačkim fazama. Naravno, priznanje kao i u prijašnjem slučaju ide i samom HAVC-u i njegovim djelatnicima koji su velikim kolektivnim naporom potpomogli da se hrvatska dokumentarna produkcija stabilizira, razvije i održi i u vremenima kada to nije uvijek bilo lako', izjavio je Nenad Puhovski.

Najbolji projekt ovogodišnjeg izdanja programa usavršavanja ZagrebDox Pro prema zajedničkoj odluci svih panelista mađarski je projekt 'Odgoj grabežljivaca' redateljice Réke Ugron i producenta Lászla Józsa, kojima je pripala ZagrebDox Pro DCP nagrada. Nagrada ZagrebDox Pro Online Mentor, diploma i jednogodišnje online mentorstvo Želimira Žilnika, pripala je redateljici Anđelki Vujinović ikoautorici i direktorici fotografije Miji Mujović za projekt 4 priče za laku noć. Nagradu HBO Europe, diplomu i 2.000 eura za daljnji razvoj projekta, dobio je srpsko-hrvatski projekt 'Muzej revolucije' Srđana Keče, koji je predstavila koproducentica Vanja Jambrović.

Dodjela HT nagrade publike održat će se u nedjelju, 3. ožujka u 20 sati.

Na petnaestom izdanju ZagrebDoxa prikazano je višeod 100 filmova u 16 programa. Festival je posjetilo više od 150 gostiju iz cijeloga svijeta, a za brojne projekcije tražila se karta više.

U nedjelju, 3.ožujka posjetitelje očekuju dodatne projekcije najtraženijih naslova 15. izdanja, a u programu The Best of Fest - nagrađeni naslovi ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Cijena ulaznice za program The Best of Fest u nedjelju, 3. ožujka za svih šest projekcija u jednoj od dvorana iznosi 65 kuna, a za pojedinačnu projekciju 20 kuna. Ulaznice se mogu kupiti isključivo na blagajnama kina Kaptol Boutique Cinema.