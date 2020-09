Zagrebački Muzej suvremene umjetnosti: Jubilarna, 25. EMA na temu ljubavi

U MSU se od 15. rujna do 15. listopada obilježava jubilarno 25. izdanje Edukativne muzejske akcije (EMA) koja se ove godine u hrvatskim muzejima održava pod krovnom temom 'ljubav'

MSU je pripremio nekoliko programa, radionica kreativne terapije namijenjena učenicima i studentima od 15 do 25 godina pod nazivom 'Kontakt i emocije', premijera inkluzivne kazališne predstave za djecu i mlade 'Neobične ljubavi' u izvedbi DIVERT / IMRC kolektiva, te kreartivka - kreativna likovna radionica za djecu od 6 do 11 godina pod nazivom 'Boje ljubavi'.

Kao i svake godine, Akciju prati knjižica koja se može nabaviti po cijeni od 10 kuna u svakom muzeju/ustanovi koja sudjeluje i ona je važeća ulaznica za vrijeme trajanja akcije i omogućuje besplatan ulaz. MSU je izvijestio i da je promijenio radno vrijeme, te od 15. rujna radi od utorka do petka od 11 do 19 sati, a subotom i nedjeljom od 11 do 18 sati.