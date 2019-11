Zagrebačka filharmonija i Minimini producirali su novu bajku za djecu

Cijenjena domaća redateljica, glumica i spisateljica Petra Radin iza sebe ima niz hvaljenih umjetničkih projekata sa Zagrebačkom filharmonijom priprema novu scensku poslasticu 'Božić kod Zimogroznih'. Nedavno je među ostalim, režirala '50 godina Novih fosila' te održala premijeru 'Ježeve kućice' koja se kvalitetom izborila za svoje mjesto u moru svega što se nudi današnjoj djeci budući da se za tu predstavu traži karta više

Ovo je svojevrsna priča o spašavanju Božića, o izlazu iz zemlje otuđenosti i povratku starih vrijednosti. Zima i Grozni su likovi s kojima se svi bar jednom u životu poistovjetimo, a to su likovi koji nikako ne vole sve te pretjerane ukrase, lampice, kičaste štandove, kobasice i germknedle. Naravno, nije uvijek tako bilo, a ne mora tako i ostati, jer.. ovo je priča o promjeni srca, o malim gestama koje mijenjaju svijet. Kada Zima u jednom trenutku pita Groznog: 'Ajme, Grozni, jel' to znači da smo postali dobri?' on joj odgovara: 'Čuj, dobri? Malo smo dobri, a malo loši. Takav je život.'

Petra Radin se, podsjetimo, okušala u raznim događanjima – od vojnog mimohoda za 20. obljetnicu Oluje, otvaranja Adventa pa do obilježavanja Teslinih rođendana, koncertima, predstavama za djecu i evente. Sa Zagrebačkom filharmonijom surađuje već sedam godina, a od proljeća radi na projektima kao što je Minimini s ciljem da dobiju novu publiku, željnu slušanja klasične glazbe želeći vratiti kulturu odlaska na koncerte, a uz to razviti i bonton odijevanja i ponašanja u koncertnoj dvorani. Trenutno je veseli rad na novom projektu kojem je za tportal pričala s puno ushićenja.

Na koji način to namjeravate postići?

Riječ Božić znači – mali Bog, dakle to je kršćanski blagdan i ne vidim razlog zašto stalno umotavati tu temu u celofan izbjegavajući riječi kao što su Isus, Marija i Josip. Naša priča govori upravo o vrijednostima obitelji, zajedništva, praštanja i tradicije – a sve to komuniciramo tradicionalnim vizualom, tradicionalnom glazbom i običajima. Ako ne znaš poštovati prošlost i običaje, zapravo se odričeš budućnosti. Naravno, očekujem da će što više djece dovesti svoje roditelje na ovu toplu, lijepu predstavu u kojoj vrhunski glumci i cijeli jedan veliki orkestar pod vodstvom maestra daju svoj umjetnički doprinos onako kako samo to oni znaju, ljubavlju i kvalitetom. I za kraj: ljubite jedni druge, poštujte starije, slušajte od njih, jer vam imaju puno toga lijepoga za prenijeti. ne odustajte od snova, jer su snovi najrealnije što imate, odvažite se, jer nikada nećete znati što ste propustili, vjerujte u moguće, jer ne biste vjerovali svašta je moguće, opraštajte, jer je to vaša sloboda, slavite, jer je život radost, osluškujte, jer znakovi su u svakom koraku, stvarajte, jer je to život, igrajte se, jer tako ostajete zauvijek mladi.