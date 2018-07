Veliki tportalov književni vodič za ljeto: Izdvojili smo 47 naslova među kojima ćete sigurno naći nešto za sebe

Kod domaćih izdavača provjerili smo što se novo i kvalitetno nudi od domaće i strane proze i publicistike, a među prijedlozima su se našli dobitnici prestižnih književnih nagrada, poput Olge Tokarczuk, koja je za 'Knjige Jakubove' 2018. osvojila Man Booker International, potom klasici 'Alias Grace' Margaret Atwood i 'Čovjek u visokom dvorcu' Philipa K. Dicka, kao i noviteti Elene Ferrante, Marija Vargasa Llose, Frédérica Beigbedera i Muriel Barbery. Od domaćih, tu su, među ostalima, novi roman Ivice Đikića, autobiografska proza Rajka Grlića i dosad nepoznat rukopis Miljenka Smoje, a od publicističkih naslova ističu se Krležini dnevnici iz NDH i 'Ludilo u civilizaciji', knjiga koja prati dugu i složenu povijest mentalnih poremećaja

Amerika šezdesetih godina 20. stoljeća. Ropstvo je ponovo legalno. Šačica preživjelih Židova skriva se pod lažnim imenima. U San Franciscu za I Chingom poseže se jednako često kao i za telefonskim imenikom. Tomu je tako jer su dvadesetak godina prije Sjedinjene Američke Države izgubile rat i odonda su pod okupacijom nacističke Njemačke i Japana. Ovaj uznemirujući roman okrunjen nagradom Hugo djelo je koje je Philipa K. Dicka etabliralo kao inovatora na polju znanstvene fantastike, kao autora koji je dokinuo granice između SF-a i ozbiljnog romana ideja, poručuju iz Vuković & Runjića. U 'Čovjeku u visokom dvorcu' Philip K. Dick nudi potresnu viziju povijesti kao noćne more iz koje je možda moguće probuditi se. Roman je postao i rodonačelnikom podžanra fikcije koji razmatra hipotetski svijet pod vlašću nacista, a njegov se dalekosežni utjecaj proteže sve do danas, tim jače nakon što je američka kabelska kuća Amazon 2015. počela emitirati seriju temeljenu na knjizi.

Na putu do luksuzne vile uz more, gdje je muž i prijatelji čekaju na večeri, Nazperi (Peri) Nalbantoğlu, pripadnicu istanbulskog visokog društva, napadne skitnica i otme joj torbicu. Iz nje ispadne stara polaroid fotografija triju žena i jednog muškarca, snimljena nekad davno, u njenim studentskim danima pred Oxfordom, i potakne neželjenu lavinu sjećanja na Shirin, Monu i Azura, prijatelje od kojih je svaki imao svoje poimanje vjere, te karizmatičnog profesora kontroverznog kolegija o bogu. 'Tri Evine kćeri' roman je snažnih dihotomija u kojemu se neizbježno sudaraju i isprepliću Istok i Zapad, ateizam i teizam, tradicija i modernitet, bogatstvo i neimaština, multikulturalnost i jednoumlje, navode iz Hena com i dodaju da autorica 'pristupačnim, lako čitljivim, gotovo lepršavim stilom duboko (zalazi) u neke od najkompleksnijih problema današnjice'.

Vivian Miller CIA-ina je analitičarka koja dvije godine pokušava razotkriti mrežu ruskih agenata spavača. Pretražujući računalo potencijalnog ruskog operativca, nabasa na tajnu mapu pomno skrivenih agenata unutar američkih granica. No uskoro će doznati da je ono što je otkrila prijetnja svemu do čega joj je u životu stalo, čak i njezinoj djeci. Razapeta između lojalnosti i izdaje, ljubavi i sumnje, Vivian će se morati suočiti s nemogućim izborima i saznati kome doista može vjerovati... Karen Cleveland osam je godina radila kao analitičarka CIA-e, od toga posljednjih šest godina na području borbe protiv terorizma. 'Sve što znam o tebi' njezin je romaneskni prvijenac. Prava za ekranizaciju kupio je Universal Pictures, a u filmu će glumiti Charlize Theron.

Povijesni ljubić o stvarnoj Wu Zetian, jedinoj ženi koja je u kineskoj povijesti de iure preuzela carsku titulu. Na dvor je došla kao konkubina cara Taizonga, nakon čije smrti se udala za njegova sina i nasljednika cara Gaozonga, postavši 655. godine njegova furen (što se prevodi kao carica, supruga, ali i prva pratiteljica). Na vlasti je bila još za vrijeme vladavine njezina muža (koji je 660. godine doživio moždani udar) i sinova, od 665. do 690. godine, što nije predstavljalo presedan u kineskoj povijesti. No presedan je stvorila kada je 690. godine osnovala osobnu carsku dinastiju pod imenom Zhou, čime je na neko vrijeme prekinuta vlast dinastije Tang te je vladala kao Sveta i božanska vladarska carica od 690. do 705. godine. 'Mjesec u palači' prvi je dio duologije o njezinu usponu na vlast, o čemu je autorica Weina Dai Randel, kako navode iz Lumena, istraživala deset godina. Osim ljubavnom pričom, koja je autorici osigurala nagradu RITA 2017., kritiku i čitatelje 'Mjesec u palači' osvojio je kao uzbudljiv pogled iza vrata mistične drevne Kine.

Nakon što se pripovjedač, ogorčeni novinar u doba kada su novine i novinarstvo na izdisaju, spletom okolnosti zatekne pri izručenju nekog ISIL-ovca matičnoj zemlji Bosni i Hercegovini, otkriva da se upravo iz srca terora vratio njegov poznanik iz djetinjstva Mirza Kasumović. Premda ga se sjeća tek iz onih godina u kojima su se njihovi životi odvijali jedan pored drugog, a i to jedva, zainteresira se za slučaj, jer kako je uopće moguće da netko rođen u Jugoslaviji, u doba kasnog socijalizma, završi kao islamski fundamentalist, i to nakon što je svoj put kroz balkanske ratove započeo u odori HOS-a? 'Precizno, duhovito, gotovo aforistično i lucidno' Imamović u svome petom romanu 'uzima najpogodnije od književnosti i novinarstva za rudarski posao prodiranja u svijet i svijest ISIL-ovca i ubojice', navode iz V.B.Z.-a.

'Veće od kuće', Dorta Jagić, Hena com

'Puna boja, mirisa, osjeta, referenci na ljude, duhovnost i umjetnost', knjiga 'Veće od kuće' Dorte Jagić najprije bi se mogla opisati kao zbirka poetskih eseja, kažu iz Hena coma. U njoj poznata domaća pjesnikinja portretira mjesta za koja je veže doživljaj te iskustvo, neki izvorni osjećaj ili misao - od lučkih krčmi ili zamišljenih muzeja do vlakova, gradova na sjeveru ili prigradskih okretišta, a sve to 'puno simfonijske melodije jezika' jer način na koji Jagić njime vlada 'svemu daje novu dimenziju, vrijednost iznad one koja se očekuje od putopisne ili esejističke forme', navodi Hena com.

'Divljakuša', Marina Šur Puhlovski, V.B.Z.

Radnjom smješten u 1970-e, roman 'Divljakuša' bavi se ženom koja se zaljubljuje u kolegu sa studija, 'zatravljena njegovom razbarušenošću i umjetničkim senzibilitetom', a zbog kojega joj se život ubrzo pretvara u moru. Prema V.B.Z-u, ovo je '(anti)ljubavni roman' i prije svega priča o našim životima u kojima nas nema ili o životu koji curi kroz prste. 'Stil, glas pripovjedačice − to je svakodnevni jezik, ali ne izmišljeni, lažni, nego sirova istina, nema tu fraza, ali ima razglobljavanje fraza, fraze se razbijaju i dobivaju sasvim novo značenje, pokazuju nam tko smo uistinu...', navode iz V.B.Z.-a.

'Junak ili čudovište', Mirta Maslać, Durieux

Mirti Maslać (1993.) ovo je prvi roman, a u njemu donosi istovremeno dnevnik jedne bolesti i rehabilitacije, ali i knjigu o popularnoj kulturi i umjetnosti, odnosno o 'načinu kojim motivi i narativi književne avangarde, rocka i televizijskih serija oblikuju subjektivnost', kažu iz Durieuxa. 'Junak ili čudovište', dodaju, obojen je prigušenim crnim humorom pružajući 'nemilosrdan uvid u tijelo kao zazoran locus traume i predstavlja autodestrukciju bez ikakvog romantiziranja'.

Domaća i strana publicistika

'Ludilo u civilizaciji', Andrew Scull, Sandorf

S podnaslovom 'Kulturna povijest umobolnosti od Biblije do Freuda, od ludnice do moderne medicine', knjiga 'Ludilo u civilizaciji' prati dugu i složenu povijest mentalnih poremećaja i naših pokušaja da ih liječimo. Scull čitatelja vodi od antičkih vremena do današnjice, ocrtavajući živopisan i često mučan portret različitih načina na koje su kulture diljem svijeta interpretirale ono naizgled iracionalno, psihotično i ludo, navode iz Sandorfa. Knjiga, dodaju, istražuje i kako je ludilo proganjalo maštu umjetnika i pisaca te opisuje dubok utjecaj koji je imalo na umjetnost, od drame, opere i romana do slikarstva, kiparstva i filma.