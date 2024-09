Već petnaest godina školuju novinare: 'Stalno otkrivamo nova dna. Želimo to promijeniti'

Rad, rad i još rada! Šalimo se, iako bi kad pogledate ovogodišnji program , netko mogao dobiti dojam da je Školica opsežnija od prave škole. U jednu ruku to i jest točno jer pokušavamo popuniti rupe u znanju koje ljudima ostaju nakon formalnog obrazovanja, prvenstveno u području suvremene kulture i različitih izvedbenih, vizualnih, filmskih i glazbenih umjetničkih praksi - njima se naši polaznici bave kroz predavanja i praktikume na kojima uče pisati o njima, problematizirati okvir umjetničkog rada, osloboditi ruku, argumentirati i poentirati. To možemo zahvaljujući našim divnim i nadasve profesionalnim predavačima i voditeljima radionica - kroz program ih je u 15 godina prošlo barem stotinu. U drugu ruku, otvaramo teme i raspravljamo o aktualnim fenomenima - umjetnoj inteligenciji, klimatskoj krizi, uvjetima rada i potrebi za radom uopće, podzastupljenim perspektivama, skrbi i solidarnosti - što istovremeno širi perspektivu na suvremenu kulturu i umjetnost i njenu ulogu u tim procesima. Polaznici na kraju produciraju autorski rad, istraživanje, esej ili kritiku koje objavljujemo na portalu i koji im otvaraju mogućnost daljnjeg, plaćenog angažmana. Također, u Školici imaju mentore koji uvijek traže nove, mlade suradnike, a čuli smo da su neki dobili i posao jer su u CV stavili polaženje programa.

Portal Kulturpunkt postoji još dulje, od 2005. godine. Koliko je teško bilo održati ga relevantnim ovih godina?

Portal je inicirao Savez udruga Klubtura, a on okuplja aktere nezavisne kulturne scene iz čitave Hrvatske. Pokrenut je u trenutku u kojem ova scena, koja je predstavljala značajan odmak od onog što je bio kulturni mainstream, bez obzira na svoju živahnost, nije imala adekvatno medijsko praćenje i u široj javnosti još je uvijek bila slabo vidljiva. Na tragu mnogih drugih inicijativa iz tog vremena, civilno društvo uzima stvar u svoje ruke i po principu 'to trebamo - to radimo' pokreće svoj medij. Osim praćenja nezavisne kulturne scene, Kulturpunkt je u ovih dvadeset godina postao prepoznatljiv kao mjesto koje nudi kritičku refleksiju i analizu suvremene kulture, ne gubeći iz vida ni pitanje politika koje uvjetuju njen opstanak i razvoj. Zahvaljujući tome što nismo pristali povinovati se logici 'lova na klikove', stekli smo vjernu zajednicu čitatelja koji prepoznaju vrijednost kontekstualiziranog sadržaja i kritičkog pristupa. S druge strane, stalno istražujemo i testiramo različite formate posredovanja našeg sadržaja. Kulturpunkt je tako bio jedan od prvih hrvatskih medija koji je integrirao podcaste - bilo je to još 2015. godine, kada smo započeli s audiovodičem kroz izložbe suvremene umjetnosti. Odnedavno smo uveli i format suradničkog pisanja, odnosno kritike u višeglasju, a sve više spajamo i tekst s ilustracijama, pri čemu angažiramo domaće vizualne umjetnice i umjetnike. Uz sve to, iznimno nam je važno otvarati prostor za nove perspektive i dati priliku mladim novinarima i novinarkama da uz uredničku podršku istražuju svoje interese i pronađu svoje autorske glasove.

Iza portala stoji organizacija Kurziv - Platforma za pitanja kulture, medija i društva. Kako je ona nastala?

Kako je Kulturpunkt.hr u tri godine rada nadrastao kapacitete svog osnivača, tadašnje uredništvo sa Savezom osniva 2009. godine udrugu Kurziv, a ona preuzima portal i razvija vlastite programe koji odgovaraju na potrebe nezavisne kulturne scene u tom trenutku - tako nastaju Školica, online arhiv Abeceda nezavisne kulture i kasnije fizički prostor Centra za dokumentiranje nezavisne kulture, javna događanja (tribine, seminari, konferencije) koja otvaraju aktualne teme u području kulture, povezivanje i umrežavanje s organizacijama u zemlji i inozemstvu te kasnije programi Kritička dramaturgija i Laboratorij reparativnih praksi. Kurziv s velikim brojem organizacija, pojedinaca i institucija blisko surađuje i odgovara na njihove potrebe vlastitim programima: osigurava kontinuiranu i relevantnu refleksiju kulturnim i umjetničkim sadržajima koje razvijaju, ali i korisnike za njihove programe i aktivnosti, te utječe na međugeneracijski prijenos znanja i iskustava, posebno važan u kontekstu oslabljenog interesa mlađih ljudi za trajniji angažman u neprofitnom sektoru te izostanka pounutrenja vrijednosti koje su u prošlom desetljeću dominirale nezavisnom kulturnom scenom.

Kako biste ocijenili stanje domaćeg novinarstva u kulturi?

Teško je govoriti o novinarstvu u kulturi specifično bez sagledavanja u kontekstu stanja domaćeg medijskog sektora općenito. A analiza je takva da više podsjeća na kakvu geološku disciplinu u kojoj kontinuirano otkrivamo nova dna. O krizi medijskog sektora govorimo u kontinuitetu barem posljednjih 15 godina, a važno je prisjetiti se i činjenice da je kultura prva 'pala' u recesijskim mjerama štednje, kada su mainstream, a posebno tiskani mediji masovno smanjili ili potpuno ukinuli kulturne redakcije. Pitanje je možda što očekujemo da će 'niknuti' na takvom brisanom prostoru. Kvaliteta novinarstva, ne samo onog u kulturi, ne opada zbog toga što nekim magičnim spletom okolnosti više nema pametnih i kvalitetnih ljudi, već zato što u većini medija ne postoje uvjeti za njihov rad - za tematsku specijalizaciju i posvećeno praćenje. S druge strane, iznimno uzak krug slobodnih novinara može si priuštiti to da žive isključivo od pisanja o kulturi, a mladi autori i autorice uglavnom 'žongliraju' s nekoliko poslova i rade u iznimno prekarnim uvjetima, zbog kojih često i napuštaju ovo polje. Tu se vraćamo na početak našeg razgovora - umjesto da (samo) očajavamo, Novinarskom školicom pokušavamo intervenirati u ovaj kontekst tako da educiramo mlade novinare i novinarke, da im omogućimo da uz mentorsku podršku razvijaju svoje vještine i steknu iskustva koja će ih, nadamo se, privući da ostanu s nama i dulje od jednog semestra.