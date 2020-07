Kome smeta Mickey Mouse sa srpom i čekićem: Vandali preko umjetničkog djela Igora Grubića u garaži MSU-a ispisali proustaške poruke; iz Muzeja poručuju: Zgroženi smo!

Jutros su na umjetničkom grafitu Igora Grubića 'Svi smo mi djeca revolucije' u garaži zagrebačkog Muzeja suvremene umjetnosti osvanule proustaške i krajnje desničarske poruke

Igor Grubić jedan je od najuspješnijih međunarodno priznatih hrvatskih umjetnika. Njegovi radovi obuhvaćaju prostorno-specifične intervencije u javnom prostoru, fotografiju i film. Od 2000. godine djeluje i kao producent te autor dokumentarnih filmova, TV reportaža i društveno angažiranih reklama, a izlagao je i na brojim izložbama.

Grafit na sjevernom zidu dimenzija 3,5x4 metra, pod zajedničkim nazivom 'We Are All Children of Revolution' ('Svi smo mi djeca revolucije') umjetnik je izradio na otvaranju nove zgrade MSU-a krajem 2009., kao dio koncepta stalnog postava 'Zbirke u pokretu'.