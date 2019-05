Umiveno ustaštvo i majčinstvo o kakvom je nepristojno govoriti: Nova knjiga Maše Kolanović postsocijalistička je zona sumraka

Predstavljanje nove knjige Maše Kolanović 'Poštovani kukci i druge jezive priče' održat će se u Cafeu U Dvorištu 4. lipnja s početkom u 19 sati. Na promociji će uz autoricu o knjizi govoriti Kristian Novak i urednica Adriana Piteša, a ulomke će čitati Tihana Lipovec Fraculj

Maša Kolanović (Zagreb, 1979.) radi kao docentica na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istome je fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost te doktorirala. Do sada je objavila niz autorskih članaka o književnosti i popularnoj kulturi, knjige fikcije: 'Pijavice za usamljene' (Studentski centar, Zagreb, 2001.); 'Sloboština Barbie' (V.B.Z., Zagreb, 2008.); 'Jamerika: trip' (Algoritam, Zagreb, 2013.) te studiju 'Udarnik! Buntovnik? Potrošač...: popularna kultura i hrvatski roman od socijalizma do tranzicije' (Naklada Ljevak, Zagreb, 2011.).

Njezina knjiga 'Sloboština Barbie' prevedena je na njemački (Underground Barbie, Prospero Verlag, Berlin-Münster, 2012.). Uredila je zbornike 'Komparativni postsocijalizam: slavenska iskustva' (FF Press i Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2013.) te 'The Cultural Life of Capitalism in Yugoslavia: (Post)Socialism and its Other' (Palgrave Macmillan, New York, 2017., zajedno s D. Jelačom i D. Lugarić).