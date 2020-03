U ZKM-u održana tribina 'Čitanje kazalište' na temu nadolazeće predstave 'Cement'

Iako je zbog pandemije koronavirusa odgođena premijera 'Cementa' najavljena za 13. ožujka, u Zagrebačkom kazalištu mladih održana je tribina 'Čitanje kazališta' ususret premijeri te predstave. Autor tribine Srđan Sandić razgovarao je s gostima filozofom Žarkom Puhovskim i dramaturgom predstave Milanom Markovićem Matthisom

Ljubav je i obiteljska, i erotska, a tu je i ljubav prema ideji. Daša je žena koja više voli revoluciju nego muža, a nositelja revolucije predstavlja trećerazredni birokrat. I Puhovski i Marković Matthis smatraju ključnom Dašinu repliku: 'Nešto je prestalo, a to što počinje, još je slijepo', odnosno, nešto je prestalo, a ne znamo što počinje.



Marković Matthis ističe da je za njega to trenutak kad počinje ljubav. 'Točno znam kakav je svijet. I točno znam kakav sam, a onda dolazi trenutak kad je sve dovedeno u pitanje. Kad se stvarno zaljubim, to je stvarno horor, nestaje tlo pod nogama, trenutak u kome ne znam kakav se to svijet otvara preda mnom. Ljubav je uvijek ideologija, svako volim te podrazumijeva to da nisam sam, nego cijeli kontekst koji stoji iza nas i određuje nas', kaže Marković Matthis. Nelagoda na kraju romana tjera na propitivanje zašto danas nismo u stanju misliti budućnost.