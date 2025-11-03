U Zagrebu predstavljen roman Katje Grcić 'Ljubavi, pripremi se'

Roman 'Ljubavi, pripremi se' autorice Katje Grcić u kojemu pripovjedačica kroz mikropriče i simbole progovara o nadilaženju bolnih iskustava, predstavljen je u ponedjeljak u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića

Hibridni roman, objavljen u izdanju naklade OceanMore, progovara suvremenim ženskim glasom kroz više mikropriča, mikroeseja, dnevničkih, poetiziranih zapisa, 'koji oslikavaju težnju psihe ka vlastitoj cjelovitosti', poručio je moderator Kruno Lokotar. Dijelovi knjige 'pripovijedaju jednu priču koja vodi svome naslovu', dodao je. Pripovjedačica zalazi u svijet snova, simbola i arhetipova te ulazi u intimu i bol u obiteljskim, ljubavnim i društvenim aspektima stvarnosti. Govori o nadilaženju bolnih i mučnih iskustava pripovjedačice čiji se razvoj prati tijekom cijeloga romana, uz optimistični kraj.

U košmaru u koji zalazi, pripovjedačica susreće likove poput Psihe, Eho i Perzefone, a priča u kojoj se potonja pojavljuje, opravdava naslovnicu ilustriranu narom. Knjiga postavlja pitanje jesmo li uopće spremni prihvatiti se onakvima kakvima se otkrijemo, naveo je Lokotar. Anda Bukvić, koja je također moderirala razgovor, poručila je da roman čitatelja uvede u 'rijeku teksta', nakon čega sama pripovjedačica 'nalaže kada stati i promisliti'. Autorica Grcić ocijenila je kako je to 'cirkularni roman' u kojemu ona oko neke teme kruži u koncentričnim krugovima. Kazala je da je rad na romanu bio 'emocionalno iscrpljujuć', istaknuvši da ovom knjigom završava jedan velik i dug period života, a svaki fragment knjige 'ima neko staro i dugo korijenje pod sobom', koje se sažima u jednu ideju, sliku ili misao.