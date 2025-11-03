U Zagrebu predstavljen roman Katje Grcić 'Ljubavi, pripremi se'

Predstavljanje romana 'Ljubavi, pripremi se' Katje Grcić
Predstavljanje romana 'Ljubavi, pripremi se' Katje Grcić
HIBRIDNO DJELO
03.11.2025 u 21:50
Roman 'Ljubavi, pripremi se' autorice Katje Grcić u kojemu pripovjedačica kroz mikropriče i simbole progovara o nadilaženju bolnih iskustava, predstavljen je u ponedjeljak u zagrebačkoj Knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića
Hibridni roman, objavljen u izdanju naklade OceanMore, progovara suvremenim ženskim glasom kroz više mikropriča, mikroeseja, dnevničkih, poetiziranih zapisa, 'koji oslikavaju težnju psihe ka vlastitoj cjelovitosti', poručio je moderator Kruno Lokotar. Dijelovi knjige 'pripovijedaju jednu priču koja vodi svome naslovu', dodao je.
Pripovjedačica zalazi u svijet snova, simbola i arhetipova te ulazi u intimu i bol u obiteljskim, ljubavnim i društvenim aspektima stvarnosti. Govori o nadilaženju bolnih i mučnih iskustava pripovjedačice čiji se razvoj prati tijekom cijeloga romana, uz optimistični kraj.
U košmaru u koji zalazi, pripovjedačica susreće likove poput Psihe, Eho i Perzefone, a priča u kojoj se potonja pojavljuje, opravdava naslovnicu ilustriranu narom. Knjiga postavlja pitanje jesmo li uopće spremni prihvatiti se onakvima kakvima se otkrijemo, naveo je Lokotar.
Anda Bukvić, koja je također moderirala razgovor, poručila je da roman čitatelja uvede u 'rijeku teksta', nakon čega sama pripovjedačica 'nalaže kada stati i promisliti'.
Autorica Grcić ocijenila je kako je to 'cirkularni roman' u kojemu ona oko neke teme kruži u koncentričnim krugovima.
Kazala je da je rad na romanu bio 'emocionalno iscrpljujuć', istaknuvši da ovom knjigom završava jedan velik i dug period života, a svaki fragment knjige 'ima neko staro i dugo korijenje pod sobom', koje se sažima u jednu ideju, sliku ili misao.
'Ova knjiga s duplim dnom, ili duplim krajem, u svom zadnjem dijelu, skriveno, daje naznaku onoga što mene trenutno zanima i u kojem ću smjeru dalje razvijati svoj spisateljski rad', najavila je autorica.
Katja Grcić (Split, 1982.) diplomirala je germanistiku i anglistiku na Sveučilištu u Zadru kao i kazališnu dramaturgiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dodatno se školovala na Sveučilištu u Beču i Grazu. Objavila je četiri knjige poezije i poetske proze 'Nosive konstrukcije' (2015.), 'Ljeto/Summer' (2017.), 'Pisma Ziti' (2020.) i 'ISTINA nedjeljom i drugim danima' (2023.).
Dvostruka je dobitnica Nagrade Marin Držić za dramske tekstove 'Prema podacima: DRUGA' i 'Strah tijela od poda', a potonja je osvojila i Nagradu hrvatskog glumišta za najbolju radiodramu 2024. godine u režiji Hane Veček.