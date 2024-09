U Zagrebu od danas možete doživjeti umjetnost kakvu nikad prije niste. Doznajte s nama što je to - šahtokultura

Damir Bartol Indoš i Tanja Vrvilo izuzetno su uigran umjetnički tandem, što i nije neobično, jer zajedno nastupaju 20 godina. Ovog će vikenda u Pogonu započeti ŠAHTO-KULTURA , njihov rođendanski poklon ovoj ustanovi, u kojem pod njihovim vodstvom sudjeluje pedesetak umjetnica i umjetnika. Prema dostupnoj najavi znamo da će ŠAHTO-KULTURA, monumentalna izvedbeno-izložbena akcija, trajati od 7. do 24. rujna i da će za to vrijeme biti izvedene tri predstave, a održat će se i isto toliko radionica šahtofonije. Iskoristili smo taj povod ne bismo li popričali s Indošem i Vrvilo, uhvativši ih u jednoj od pauzi između proba, i saznali sve o ovom radikalnom projektu. Opušteni razgovor na terasi Pogona trajao je dugo i nadmašio gabarite prosječnog intervjua, stoga ovdje uglavnom donosimo pitanja i odgovore usko vezane uz ŠAHTO-KULTURU.

Možemo li krenuti od kraja? Što je ŠAHTO-KULTURA? Kako biste je predstavili onima koje zanima, a posebno onima koje ne zanima?

Vrvilo: Svi su pozvani, to je najvažnije! Širimo kulturu koja se temelji na 'šahto', što je u ovom slučaju naziv za instrumente, za cijeli instrumentarij, ali je i naziv za kulturne politike na koje mislimo ovim neobičnim trudom na nezavisnoj sceni, u ovom slučaju u okviru Pogona - doma nezavisne kulture. ŠAHTO-KULTURA je rođendanski program Pogona koji promovira mogućnost i nadu da se može raditi i takva netipična kultura, umjetnički, u trajanju. Tu, na plakatu Damira Gamulina, vidimo spiralu ranog Indoševog instrumenta iz 2009. godine - zvali smo ga 'Anti-Edip' - to je bio rani šahtofon bez 'šahta', i tada nam je, u naslovu predstave 'Anti-Edip: Anarhizam i šizofonija', značio dijagram bijega šizofonije. Nakon tog instrumenta Indoš je pojam 'šizo', zamijenio pojmom 'šahto'. Znači, ovo je neki tip deteritorijalizacije kulture uz pomoć šahtoinstrumentarija, šahtomišljenja, šahtosongova, šahtofilozofije i, recimo to tako, naše šahtoizvođačke prisutnosti.

Evo, što bi bilo šahtomišljenje?

Vrvilo: U ovom slučaju je usko vezano uz predmete koji su šahto-instrumenti. Oni su nam u ovom slučaju presudni, jer ŠAHTO-KULTURA, najjednostavnije, obuhvaća proces od 2009. godine i našeg zajedničkog rada, ali prvenstveno Indoševo uranjanje u proizvodnju instrumentarija za takvu vrstu glazbe, pokreta i dramaturgije, koja je u nekom slučaju čista šahtofonija, a najčešće u to ekstremno-muzičke predstave. U monumentalnom obliku one čine šahto-grad, podzemni umjetnički grad, ili ŠAHTO-KULTURU. Možda Indoš može reći više...