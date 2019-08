U dubrovačkim Lazaretima otvorena retrospektivna izložba Mirka Ilića

Izložba 'Mirko Ilić - Trenutak pred katastrofu: strip, ilustracija i dizajn' kustosa Dejana Kršića i Marka Goluba, koja donosi retrospektivu više od četrdeset godina stvaranja grafičkog dizajnera i političkog ilustratora Mirka Ilića, otvorena je u subotu navečer u dubrovačkim Lazaretima u sklopu projekta 'Lazareti - kreativna četvrt Dubrovnika'

"Kad pogledam radove samo vidim greške. I nevjerojatno je da i danas vidim greške stare 40 godina. To me užasno živcira. Ali to je jedna od rijetkih lijepih stvari u umjetnosti, jer samo zato što vidim greške, pokušavam još uvijek uraditi bolje nego zadnji put", rekao je Ilić, dodavši kako je sve inspiracija "za nekoga je dovoljno da se zaljubi u nekoga iz Dubrovnika i to mu može biti inspiracija do kraja života".

Na pitanje o granicama umjetnika Ilić je odgovorio citatom da su 'umjetnici čuđenje svijeta'.

"Umjetnici su dosta glupi jer misle da će uvijek uspjeti. Mene je moja glupost spasila", zaključio je Ilić.

Uz ilustracije, stripove i plakate većinom iz područja kazališta, umjetnosti i općenito kulture, na izložbi su predstavljeni i ostali aspekti Ilićevog profesionalnog djelovanja kao inicijatora, kustosa i istraživača. Riječ je o devet knjiga o dizajnu, koje, najčešće u suautorstvu sa Stevenom Hellerom, objavljuje od 2001. godine.

Uz ovu izložbu, od 14. kolovoza u Dubrovniku gostuje i putujuća izložba „Tolerance Poster Show“, sa 132 plakata globalnih ikona dizajna poput Miltona Glasera, Seymoura Chwasta, Petera Bankova, Guntera Rambowa, Niklausa Troxlera i brojnih drugih. Osim u prostoru Lazareta, plakati su izloženi i na autobusima javnog gradskog prijevoza te projicirani na na ulazu u Lazarete na tzv. Eminovoj kući.