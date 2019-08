Mirko Ilić u Dubrovniku: Prepustite se jednom od najboljih vizualnih pripovjedača i društvenih i političkih komentatora

Dizajner i ilustrator Mirko Ilić, koji i kod nas i u svijetu uživa zvjezdani status i čija je karijera i dalje u punom zamahu, svoj opus predstavlja u Dubrovniku, u Lazaretima, kreativnoj četvrti grada, gdje će publika moći vidjeti stripove, ilustracije i plakate iz različitih faza Ilićeve karijere, s naglaskom na one nešto manje poznate nastale u posljednjih 10 do 15 godina. Izbor su napravili dizajneri Dejan Kršić i Marko Golub, a retrospektiva pod nazivom 'Trenutak pred katastrofu' otvara se 17. kolovoza

Izložba u Dubrovniku će, pored ilustracija, stripova i plakata, prije svega onih s područja kazališta, umjetnosti i općenito kulture, među ostalim uključiti i cijeli aspekt Ilićevog profesionalnog djelovanja koji se rijetko sagledava sučelice s njegovim dizajnerskim radom, a to su knjige o dizajnu, koje, najčešće u suautorstvu sa Stevenom Hellerom, objavljuje od 2001. U njima se, navode Kršić i Golub, Ilić uglavnom ni ne pojavljuje kao pisac teksta (to prepušta uglavnom Helleru), nego kao svojevrsni ideator, inicijator, 'kustos' i istraživač.

Do danas je objavljeno devet takvih knjiga, počevši od 'Genius Moves: 100 Icons of Graphic Design' (2001.), 'Handwritten' (2004.), 'Design of Dissent' (s Miltonom Glaserom, 2005.), 'Anatomy of Design' (2006.), 'Stop, Think, Go, Do: How Typography and Graphic Design Influence Behavior' (2012.), 'Lettering Large' (2013.), 'Presenting Shakespeare: 1,100 Posters from Around the World' (2015.), 'Head to Toe: The Nude in Graphic Design' (2018.) uključujući značajno prošireno i tematski ažurirano izdanje 'The Design of Dissent', s podnaslovom 'Greed, Nationalism, Alternative Facts, and the Resistance' (ponovno s M. Glaserom, 2017.).