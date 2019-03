Trbuljak nam je otkrio odakle mu glavoper, kako je 70-ih na Ilici organizirao referendum i zašto je radio slike koje stanu u kofer

Jedan od najzanimljivijih i najsvestranijih likova domaće scene, Goran Trbuljak, pionir ovdašnje konceptualne umjetnosti, fotograf, filmaš i dizajner, trenutno ima dvije velike izložbe u Hrvatskoj i retrospektivnu u Italiji, a krajem prošle godine u Zagrebu je prvi put opsežno predstavljen i njegov grafički dizajn. O najnovijim izložbama, ali i o referendumu koji je 1970-ih održao u Zagrebu, crtanju po izlozima i slikama koje stanu u kofer Samsonite te o svojoj posljednjoj, nikad viđenoj seriji radova govori u velikom intervjuu za tportal

Neki znanac mi je na ulici rekao kako je vidio da prodajem nešto na Njuškalu, na što sam mu rekao da ne prodajem ništa, ali kad sam došao doma, išao sam vidjeti o čemu se radi. Neki drugi Goran Trbuljak prodavao je glavoper. I ranije sam slutio da imam imenjaka i prezimenjaka te sam imao želju da ga upoznam i da napravimo zajedničku izložbu. Međutim, imao sam i mali zazor, nekako nisam bio siguran kako bi drugi Goran Trbuljak to primio. Kad sam vidio da prodaje nešto, to mi je bila šansa da se sretnem s njim. A to što je nudio još me dodatno razveselilo - predmet koji služi u frizerskim salonima za pranje glave, kose. Zašto me to toliko uzbudilo? Jer su se poklopile dvije stvari. Moj imenjak i prezimenjak prodaje nešto što je sigurno ready-made i to 2017., ravno sto godina od čuvenog Pisoara Marcela Duchampa. Ti predmeti nisu isti, naravno, ali sličnosti među njima postoje: od porculana su, primaju vodu, industrijski su napravljeni. Bio sam jako uzbuđen oko cijele transakcije, a malo sam se i bojao hoću li to uspjeti obaviti, kako ću se tom čovjeku predstaviti, hoće li mi on to na kraju prodati, hoće li cijela ta priča profunkcionirati. Sretna okolnost bila je ta da sam već ranije u MUO-u dogovorio izložbu s kustosicom Jasminom Fučkan. Kad sam uspio kupiti glavoper, bilo mi je najlogičnije da ga u muzeju i izložim.

Cijela izložba koncipirana je oko kolekcionarstva i sakupljanja, oko toga što je to sve sakupio sam muzej, bilo kupnjom, bilo poklonima. Uz to, ja sam već neki stari čovjek i govori se o tome da bi trebalo kupiti nešto od Trbuljaka. Znači, i ja sam na neki način na tržištu, bez obzira kakvo je to tržište, skromno. I ja sam dakle dio te priče o kolekcionarstvu, a tu je i ta moja kolekcija. Godinama sam kupovao radove od prijatelja s isključivom namjerom da ih sakrijem jer sam u njima pronalazio neku sličnost s nekim mojim radovima i idejama. Onda sam ih jednostavno želio maknuti s tržišta i od očiju javnosti. Dio izložbe posvećen je i seriji mojih radova 'Bez naslova', nastalih od 1971. do 1982., koje je MUO posudio iz bečke zbirke 'Kontakt', umjetničke zbirke Erste Group i ERSTE Foundation. To je tu zato što mi je bila zanimljiva činjenica da je neka kolekcija otkupila moje obične, jednostavne komade papira na kojima je nešto otipkano pisaćom mašinom.

Pa to je super, zar nije? Kad se internet pojavio, doživio sam ga vrlo sličnim ulici na koju izađeš, napraviš nešto i pustiš ljudima da vide. Sada je još fantastično što u tom prostoru u koji baciš to što radiš odmah dobivaš i nekakav odgovor. Druga je stvar razina toga odgovora i toga što se sve krije iza toga. Ali princip je sličan, demokratičniji. Potreba da se ide na ulicu postojala je ne samo zbog slutnje, nego zbog činjenice da time što hoćeš raditi ne možeš odmah ući u neki muzej, već moraš čekati neko vrijeme da to bude valorizirano i prihvaćeno. Sada je ta brzina kojom netko neku stvar napravi na ulici jednaka brzini kojom to netko stavi na internet. Kanal selekcije i stroge verifikacije jednostavno je izbjegnut i zato je to fantastično. Kad sam davno na YouTubeu gledao najjednostavnije videouratke, koje bi ljudi sami napravili, bilo mi je to kao kad smo 1970-ih otkrivali mogućnosti videa, jako uzbudljivo. Moram priznati da sada više i ne pratim što se sve radi, ne stignem jer je toliko toga.

Prva etapa bila vam je Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj ste diplomirali grafiku. Potom ste 1972. otišli na rezidenciju u Pariz, usavršavati slikarstvo, a kasnije ste predstavili svoju posebnu slikarsku tehniku - torbuljake. Kako je došlo do njih?

Imao sam ovdje jednog likovnog protivnika, starijeg slikara koji je u trenutku kad sam napravio samostalnu izložbu u Galeriji suvremene umjetnosti rekao ljudima da me treba likvidirati. Ne mogu se više sjetiti na koji način je predlagao da me se likvidira, ali informacija je došla do mene. Stjecajem okolnosti, na povratku iz Pariza, u vlaku sam se u kušetu našao upravo s tim gospodinom, spavali smo jedan iznad drugog i on, već iskusan slikar, kao mlađem kolegi tada mi je dao nekoliko savjeta. Jedan od njih bio je da moram raditi slike veličine Samsoniteova kofera jer kad dođe Amerikanac u kupnju, onda je može jednostavno spremiti u svoj Samsonite i ponijeti. Drugi savjet bio je da na svaku sliku odostraga napišem cijenu jer kad dođe kupac, a ja kažem da je to tri hiljade dolara, on može pomisliti da je to bezveze procjena. Ali ja onda okrenem sliku i tamo zaista piše tri hiljade dolara, pa je kupac siguran da je to cijena za svakoga, ne samo za njega. Treći savjet bio je da ako dođe Amerikanac i kaže da kupuje za svoju ženu, nikako mu se ne smije jeftino prodavati slika. Taj iskusni slikar imao je situaciju da jedan čovjek nije htio kupiti rad za svoju suprugu jer mu je cijena bila preniska. Ona bi se uvrijedila. Od ta tri savjeta prihvatio sam taj sa Samsoniteom. Imao sam već takav kofer i otišao sam u trgovinu sa slikarskim materijalom. Doma sam prije toga na sredini kofera probušio rupu, a u dućanu kupio platno i stavio ga unutra. Kroz rupicu sam stisnuo malo boje i do doma imao diptih, gotovu sliku, koja ima i svoju ambalažu, spremište, i koja je za mene zatvorena.

Koliko ste napravili torbuljaka?

Jedno dvadesetak. Moje serije su male. Na sličnu temu s rupom je i rad koji imam tu u ateljeu. U Dežmanovu prolazu 1970-ih bio je dućan u kojemu je platno bilo u izlogu. Ondje bih dolazio svake nedjelje i slikao po staklu. U ponedjeljak bi došao vlasnik dućana i skidao tu moju boju. Onda bih ga pitao što je to, a on bi mi rekao da neki idiot tako to radi svake nedjelje. Nazvao sam to Nedjeljno slikarstvo i tako je nastala jedna serija. Onda sam si malo zakomplicirao život. Ta ideja mi se dopala pa sam si kupio platno, stavio ga u kutiju sa staklom i računao da ću godinama slikati po staklu, bez doticanja platna. To nikako, jer platno je sveta stvar, za umjetnika poput mene nedodirljiva. Neko vrijeme tako sam slikao po staklu, ali me platno ipak toliko privlačilo da sam tražio način da ga ipak malo dodirnem. Tako sam bušio rupe po okviru pa odostraga na toj kutiji i na samom staklu te unosio boje onoliko koliko dozvoljava kist. Nedavno sam napravio i seriju slika na štafelaju. Slikam ih tako da ne mičem kist nego štafelaj, odnosno ručku na štafelaju, a kist je s druge strane fiksiran na stativu s bojom. Tako sam dobio svoje prve štafelajne slike, moram i to imati u opusu.