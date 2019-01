Pascal Rambert: Svuda vidim uspon nacionalizma i ne znam gdje smo tako pogriješili

Francuski pisac i redatelj Pascal Rambert u zagrebačkom HNK-u radi predstavu 'Glumica', koju opisuje kao posvetu kazališnoj umjetnosti, a u čijoj glavnoj ulozi nastupa Alma Prica. Uoči premijere 1. veljače nagrađivani autor, koji redovito piše komade za određene glumice i glumce, otkriva kako bira s kime će surađivati, što misli o ovdašnjem teatru i publici te zašto je u Hrvatskoj i susjednim zemljama pronašao neku vrstu doma

U Moskvi sam radio 'Zatvaranje ljubavi' i razgovarali smo o tome kako bi bilo dobro da napravim novu predstavu, napisanu za glumce Moskovskog hudožestvenog akademskog teatara. Namjera je bila pokazati moju veliku ljubav prema kazalištu jer većina mojih komada govori upravo o ljubavi. Autorski nemam velik raspon tema i to je, mislim, prekrasno - imati malen raspon i po njemu kopati. Ljubav, potreba za njom, njen gubitak, početak i kraj, prvi put, vaša prva ljubav ili prvi put da vam se u životu dogodi nešto ključno, smrt, smrt onih koje volimo, bolest, to su stvari koje me zanimaju. Kako ljudi stare, to se više i pitaju što im je u životu bilo važno, a ja vjerujem da nakon čitavog tog putovanja naprijed-natrag, rada, upoznavanja ljudi i upadanja u nevolje shvate da je ljepota svega to što su nekoga voljeli, barem jednom, i što je netko volio njih. Jer što je, na koncu, važnije od toga? Sigurno ne novac i slava koje mnogi priželjkuju. I moja nova predstava 'Sestre' govori o ljubavi, o sestrinstvu, tom nevjerojatnom odnosu u kojemu ima i mnogo borbe. Prije nekoliko tjedana napravio sam španjolsku verziju, a trenutno pišem verziju 'Sestara' za Meksiko. Probe počinju u veljači 2020. jer mi je raspored prepun do tada. Godišnje radim osam do deset produkcija, ali to je moj život. Nemam druge ljubavi, osim žene koju volim i moga sina. To sam ja. Moj otok je malen, ali prelijep, i drago mi je da sam se u životu bavio sobom.

Pascal Rambert (1962.) domaćoj je publici poznat po radu u Zagrebačkom kazalištu mladih, u kojemu je 2012. postavio duodramu 'Zatvaranje ljubavi ' s Ninom Violić i Goranom Bogdanom. Predstava je do danas postala veliki hit s 14 verzija diljem svijeta, od New Yorka, Tokija i Moskve do Rima, Berlina i Ljubljane, a u Hrvatskoj je, u prijevodu Ivice Buljana, objavljena i kao knjiga. Osim nje, u ZKM-u je Rambert 2014. predstavio predstavu za djecu 'Moj duh' s Anđelom Ramljak i Mateom Videkom, čija se radnja odvija u šatoru, a njegova najnovija hrvatska produkcija, 'Glumica' u zagrebačkom HNK-u, najavljena je kao melodrama ruskog ugođaja, s mnogo suza i cvijeća. Govori o velikoj divi ruskog teatra koja nenadano završava na samrtnoj postelji, a u posjet joj dolaze brojni kolege, prijatelji, članovi obitelji i ljubavnici, svatko sa svojom pričom o životu ili umjetnosti. Uz Almu Pricu u naslovnoj ulozi, u predstavi igraju Nina Violić, Vlasta Ramljak, Siniša Popović, Livio Badurina, Bojan Navojec, Iva Mihalić, Franjo Kuhar, Dušan Gojić, Damir Markovina, Silvio Vovk, Tesa Litvan i Luca Anić.

Teško je precizno reći. Volim ljude, to je prva stvar, volim se povezivati s njima. Zato mi je vrlo važno da su mi oni s kojima radim zaista i dragi. Ne bih da me iritiraju. Jednostavno, posao kojim se bavim temelji se na empatiji. Ako ste u teatru, morate voljeti ljude, nemoguće je ovo raditi drugačije. Zato je bitno imati dobre veze. Kao i inače u životu, želite provoditi vrijeme s onima s kojima vam je dobro. Osim toga, bitne su mi boje i energije ljudi. Recimo, energija Alme Price veoma je drugačija od one Nine Violić. Kad te dvije glumice stavite da rade zajedno, ispadne nešto puno zanimljivije i bolje nego što bi nastalo u odnosu ljudi s jednakim energijama. Sve je to neka vrsta komponiranja, a komponiram i s tijelima glumaca i njihovim glasovima. Osobno preferiram duboke glasove, osobito kod glumica. Taj zvuk, boje na sceni, mase tijela na sceni... sve je to arhitektura, svi su mi aspekti važni kad pišem nešto za što želim da proizvede učinak.

Baš sam o tome danas razgovarao s glumcima. Velika je to borba. Znam jer sam i sam u Francuskoj, u Parizu, deset godina režirao u nacionalnom kazalištu, Théâtreu de Gennevilliers (T2G). Dakako da je Pariz drugačiji od Zagreba, tamo u jednoj večeri imate preko 2000 predstava i ponuda je golema. Tako je i u Londonu, New Yorku, toliko je toga što možete vidjeti u teatru. Međutim, posvuda je situacija takva da je kazališna publika sve starija, osim možda u Kini, koja je kao zemlja dosta mlada i zapadni teatar je tamo novi trend. U Europi, s druge strane, u Njemačkoj, Španjolskoj, Italiji, kamo god idem, u publici vidim puno sijedih kosa. Svugdje je problem i pitanje kako dovesti novu, mlađu publiku. Ne jer je to kul i zabavno, nego jer jednostavno moramo. U ZKM-u je, sjećam se, i dolazilo mladih ljudi, a ovdje u HNK-u tek trebam vidjeti kakvo je stanje. Dosad nisam ni stigao pogledati neku od predstava. Cijelo vrijeme pišem i na probama sam.

Nikad ne koristim velike scenografije, veliku glazbu, videoprojekcije i tome slično. Moj je teatar ogoljen. U 'Glumici' imamo dosta cvijeća jer je takva priča - prekrasna narodna glumica umire i svi je dolaze vidjeti i zahvaliti joj. Inače, volim biti što jednostavniji i osloniti se na jezik. Većina mojih predstava je o tome kako govorimo i što govorimo. Kad sam bio mlad, studirao sam filozofiju i to je nešto što je uvijek ostalo u meni, a onda mi se i kao piscu potvrdilo kao istinska tema. U svakom se trenutku svoga rada pitam što to pokušavam reći.

Kako vam je s ansamblom HNK i, općenito, kako vam je raditi u Hrvatskoj?

Obožavam glumce ovdje, jako mi se sviđaju, kao i sama Hrvatska. Često dolazim, a na Mljetu imam svoje predivno skriveno utočište koje me podsjeća na mladost, na Nicu, na Azurnu obalu, ali očuvanu. Proveo sam mnogo vremena i Dubrovniku i u Istri te na Sarajevo film festivalu, bio sam i na Palama, na Jahorini, u Travniku, Višegradu, Mostaru, Širokom Brijegu, odnosno na Brigu, kamo me vodio prijatelj Goran Bogdan, zatim u Beogradu, Ljubljani, Skopju... Dobro poznajem ovaj dio svijeta i jako se dobro osjećam u njemu. Puno je razloga za to, a jedan je ta mješavina raznih povijesnih i kulturnih utjecaja. Komplicirano je ovo mjesto, ali volim kad je tako. Kao stranac i umjetnik, ovdje susrećem veoma zanimljive ljude, zanimljivije nego u Americi, u kojoj radim preko 15 godina, većinom u New Yorku. Jednostavno, tamo nemaju povijesti iza sebe, a povijest je za čovjeka vrlo važna. U Europi je neprocjenjiva i u kontekstu povijesti umjetnosti. Osim toga, ovaj dio svijeta je tragično mjesto. Još uvijek se svi pitaju što se dogodilo prije 25 godina. To dnevno suočavanje s poviješću ono je što me i privlači da dolazim i da radim ovdje. Volim se suočavati s poviješću i osjećam to u razgovorima te radu s ovdašnjim glumcima.

Spomenuli ste da ste vodili T2G, teatarsku kuću u pariškom Gennevilliersu, koja je spajala kazalište, ples, operu, vizualne umjetnosti, film, filozofiju. Direktor ste bili od 2007. do 2016. Što su vam bili glavni ciljevi i kako ste privlačili svoju publiku?

Cijela ideja bila je da taj teatar otvorimo svima, da vrata uvijek držimo odškrinuta tako da bilo tko može ušetati u bilo koje doba te da nikome ne mora pokazati svoje isprave. Da može popiti kavu u baru ili restoranu, otići na generalnu probu i da ga nitko ne pita što radi ondje. Dapače, da mu svi kažu neka slobodno sjedi i gleda koliko god želi. Jako je važno da nacionalno kazalište svojim ljudima osigura pristup. Sa stanovnicima smo tako redovito organizirali radionice pisanja, što mi je najljepša uspomena iz tog doba, snimali smo i filmove, u goste dovodili poznate filmaše, fotografe, filozofe. Jednom je to bio redatelj Olivier Assayas (autor filma 'Personal Shopper'), drugi put američka fotografkinja Nan Goldin. Ljudi nisu imali pojma tko su oni, ali bi ih kasnije guglali pa bi bili oduševljeni time kakve su im zvijezde bile u kvartu. To je slično kao kad je u zagrebačkom HNK-u bio Slavoj Žižek. Dobro je da takav tip dođe među ljude koji možda i ne poznaju njegove ideje. Meni je u T2G-u cilj bio okupiti ljude koji inače nisu povezani. Sve se vrtjelo oko društva, stvaranja veza. Zato nam je na sceni bilo jako važno uključiti imigrante jer ih je mnogo u Francuskoj. I to je ljepota umjetnosti. Ona pruža mogućnost povezivanja jer kao umjetnici radimo zajedno. Zato Srbin Miki Manojlović može bez problema na sceni zagrebačkog HNK igrati kralja Leara, unatoč političkim tenzijama između Hrvatske i Srbije. Zato na Sarajevo film festivalu nikoga neće zanimati koje vam je ime i prezime, ali će vas po tome inače itekako razvrstavati. Ne volim kritizirati zemlje koje posjećujem, ali mislim da je u redu reći da je Hrvatska mala država i da zato nije dobro da se drži sama za sebe, nego da se povezuje sa susjedstvom i šire. Zagrebački HNK to i čini i sada je poznat u cijeloj Europi.