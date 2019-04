Tonko Maroević: 'Satira je na udaru jer su dirnuti mali bogovi koji više kriju od velikih'

Prepoznatljivo lice kulturnog Zagreba, Hrvatske, a i šire, akademika i erudita Tonka Maroevića i u 78. godini nije lako uloviti i 'privesti' na razgovor. Ovaj, bez pretjerivanja, renesansni čovjek ne koristi blagodati suvremenog doba poput mobitela, a ni telefon mu nije prirastao srcu. No pokušaj stupanja u kontakt s pjesnikom, esejistom, prevoditeljem, istraživačem suvremene hrvatske umjetnosti, likovnim i književnim kritičarom te autorom brojnih monografija ponajviše otežava njegov radni tempo. Ipak, upornost se isplatila pa je tportal dobio priliku razgovarati s Maroevićem, između ostalog, o erotici u Hrvata, udaru na satiru, važnosti posjeda lopte u modernom nogometu pa sve do migrantske krize

Jednostavno nisam imao vremena i njima se posvetiti, a i ne želim. Ljudi mi se obraćaju vezano uz knjige i izložbe pa nastojim reagirati i realizirati to ukoliko mogu. Čovjek sam Gutenbergove galaksije, izložaba, muzeja i galerija pa ako mogu preživjeti ostatak života bez tehnologije...

Nedavno ste u Istri promovirali popratnu publikaciju izložbe 'Gajba i tić – pokriveno i raskrito u seksualnosti Istre'. Postoji li neki specifikum seksualnosti vezan za Istru?

Istrani su, tobože, sramežljivi, ali to nije isključivo njihova karakteristika. Istra je velik prostor povijesne stratifikacije od prapovijesti do danas, u kojem su se izmiješali razni narodi, razne kulture i razne tradicije. Riječ je o internacionalnom projektu trojezične publikacije u koji su uključeni i Slovenci i Talijani, što je i logično. Mene je, naravno, knjiga privukla prije svega svojom slojevitošću i složenošću, pa i tematikom, jer me zanimalo kako pristojno ili primjereno govoriti o tim temama. Knjiga nosi poetični naslov s metaforom spolnih organa. Autori su se pozvali na arhetipove i arheološke elemente u kojima je uvijek bilo malo skrivenog, latentnog, ali i evidentnog. Tu je prisutna i narodna poezija, koja je uvijek bila vezana za seksualnost, a koja je ponizno, težački blokirana društvenim odnosima. Imamo i nezaobilaznu problematiku muško-ženskih odnosa i njihove korelacije. S druge strane, ono što je nekad bilo tabu danas ima razloga da bude zanimljivo, pogotovo ukoliko se temi pristupi na znanstven i kreativan način. Pula je Istra, Istra je Pula, a Pula je grad mornarice, pa samim time i europskih urbanosti koje nose razne boljke prosperiteta, među kojima su i spolne bolesti. Ta nesretna povijest se, eto, manifestirala i u Istri. 'Gajba i tić' je dokument vremena, tema i problema kojima se pristupilo na poetičan način.

Seksualnost u Hrvata

Eto, i pula na rumunjskom znači muški spolni organ...

Tako je.

Postoje li neke specifičnosti Hrvatske u pogledu seksualnosti i erotike? Jesmo li po nečemu drugačiji od ostalih?

Ne bih rekao, jer smo regionalno toliko različiti. Svaka regija pritom vuče na svoju stranu. Zemlja smo, opravdano, na raskršću srednjoeuropskog, panonskog, tu su i Venecija i Mediteran. Kroz hrvatski prostor sve se to isprepliće, što je vidljivo i kroz terminologiju.