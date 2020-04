Plakati Mirka Ilića, svjetski poznatog ilustratora, kojima je ovih dana upozorio Njujorčane na opasnost od pandemije Covida 19, sada će se u organizaciji tvrtke Belina moći vidjeti i na pedesetak mjesta u Zagrebu

Kampanja je u New Yorku započela početkom travnja, eskalacijom pandemije u Americi, a zajednički su je pokrenuli muzej Poster House, Print Magazine - jedan od najutjecajnijih svjetskih časopisa s područja grafičkog dizajna te organizacija For Freedoms. Jedan od deset dizajnera i ilustratora koje su pozvali na sudjelovanje bio je i Mirko Ilić.

'Vrlo često sudjelujem u društveno angažiranim akcijama, vjerojatno su me zato ljudi iz Poster Housea i Print Magazinea pitali da napravim plakat. Radio sam ga za građane New Yorka, koji je ovom pandemijom pogođen gore nego bilo koje drugo mjesto u svijetu. I ja sam odležao tjedan dana u krevetu, na sreću s lakšim simptomima. Zbog svega toga mi je bilo važno učiniti nešto da osvijestim građane New Yorka, a sada i Zagreba, Ljubljane, nadam se i drugih gradova.', ovim je povodom izjavio Mirko Ilić, poznati ilustrator naših korijena.