Svečano otvoren Hrvatski paviljon na Venecijanskom bijenalu

Otvorenjem izložbe multimedijalnog umjetnika Igora Grubića 'Tragovi nestajanja (u tri čina)' svečano je u srijedu u Veneciji inauguriran Hrvatski paviljon na Venecijanskom bijenalu 2019., 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, najvažnijoj reviji suvremene umjetnosti u svijetu koja ove godine uključuje 90 nacionalnih paviljona

Paviljon je otvorila ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek istaknuvši kako joj je drago što se ove godine Hrvatska na Bijenalu predstavlja u novom izložbenom prostoru, s projektom međunarodno priznatog umjetnika koji u svojem radu posebnu pažnju pridaje društvenoj ulozi umjetnosti.

'Mislim da je Igor Grubić bio izvrstan odabir i odlično je da je odabran i otkriven baš ovaj prostor. Izložba Igora Grubića ne samo da je izvrstan odgovor na temu ovogodišnjeg Bijenala, a to je 'May You Live in Interesting Times', već je ona i pravovremena i relevantna poruka u ovim turbulentnim vremenima kada Europa živi u tranziciji i ne zna se kamo će nas ta tranzicija odvest', rekla je hrvatska ministrica kulture Obuljen Koržinek.

U tom smislu, doprinos umjetnika je ključan, dodala je.

Posebno se osvrnula na veliki interes javnosti za hrvatsku izložbu. 'Doista smo iznenađeni, počašćeni i sretni na tako velikom odazivu', izjavila je ministrica.

Hrvatski paviljon proteže se na 300 četvornih metara nekadašnje stolarske radionice u prostoru palače iz 16. stoljeća u Calle della Regina, u neposrednoj blizini Fondazione Prada.

Rad Igora Grubića 'Tragovi nestajanja (u tri čina)' kruna je projekta započetog 2006., kada je počeo fotografski i filmski dokumentirati poslijeratnu tranzicijsku hrvatsku realnost, s naglaskom na posljedice prijelaza sa socijalizma na kapitalizam, s centralizirane na slobodnu tržišnu ekonomiju. Čine ga tri povezana fotografska eseja i animirani film, postavljeni u posebno osmišljenoj mizansceni koju potpisuje latvijski dizajner Rihards Fuchs. Kustosica izložbe, povjesničarka umjetnosti Katerina Gregos rekla je kako je riječ o kompleksnom dugogodišnjem projektu koji je stoga 'istinski rad ljubavi'.

'Radila sam s mnogim umjetnicima koji su poput mene bili zainteresirani za društvene i političke teme, a Igor Grubić jedan je od onih umjetnika koji svojim životom i djelom pokazuju što umjetnik koji se bavi političkom umjetnošću jest i što je to što on radi', naglasila je Gregos.

Grubić je zahvalio okupljenima na interesu, obitelji, osobito majci, koja ga je podržala te pomogla konstruktivnim i kreativnim primjedbama, te Modernoj galeriji i Ministarstvu kulture na odabiru, podršci i pomoći.