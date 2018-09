Venecijansko bijenale 2019. pod nazivom 'May You Live in Interesting Times'

Ministarstvo kulture objavilo je Javni poziv za povjerenika hrvatskog nastupa na Venecijanskom bijenalu, 58. Međunarodnoj izložbi vizualnih umjetnosti, koji će se održati od 11. svibnja do 24. studenog iduće godine

Bijenale se ove godine održava pod ravnanjem umjetničkog direktora Ralpha Rugoffa, pod nazivom "May You Live in Interesting Times".

Naslov izložbe engleski je izraz koji se dugo pogrešno smatrao starom kineskom kletvom koja priziva razdoblja nesigurnosti, kriza i nemira, odnosno "zanimljiva vremena", točno onakva u kakvima danas živimo.

Po Rugoffovim riječima, u trenutku kada je digitalno širenje lažnih vijesti i 'alternativnih činjenica' ušlo u politički diskurs i utjecalo na povjerenje o kojemu ovisi, vrijedi zastati kada je god moguće ne bi li preispitali naše smjernice.

"U ovom slučaju se pokazalo da takva kletva nikada nije postojala, unatoč tome što su je zapadnjački političari stotinama godinama koristili u svojim govorima. To je surogat kulturna relikvija, a unatoč tome da je izmišljena imala je utjecaj u važnim javnim nastupima", ustvrdio je Rugoff.

"Odjednom sumnjiva i bogata u svom značenju, ta vrsta nesigurnih artefakata sugerira potencijalne smjerove za istraživanje koje danas vrijedi provoditi, osobito u 'zanimljivim vremenima' koja su ponovno s nama. Zato je 58. Međunarodna izložbi vizualnih umjetnosti nazvana po krivotvorenoj kletvi", dodao je.

Najavio je da Bijenale neće imati temu samu po sebi, već će se fokusirati na opći pristup stvaranju umjetnosti i društvenoj ulozi umjetnosti koja spaja zadovoljstvo i kritičko mišljenje. "Izložba međunarodne umjetnosti neće imati temu sama po sebi, već će naglasiti opći pristup stvaranju umjetnosti i pogledu na društvenu funkciju umjetnosti kao što obuhvaća zadovoljstvo i kritičko razmišljanje".

"Umjetnici koji razmišljaju na taj način nude alternative značenju tzv. činjenica, predlažući druge načine povezivanja i kontekstualizacije", rekao je Rugoff, dodavši da im je cilj osigurati publici sveobuhvatno i duboko iskustvo, percepciju i kreativno učenje koje umjetnost omogućuje.

Rok predaje kandidature je 9. listopada, a Javnim pozivom obuhvaćen je širok spektar praksi i promišljanja na području vizualnih umjetnosti.

Uz kandidaturu za povjerenika potrebno je priložiti biografiju - kandidati moraju imati iskustvo i stručnost u području suvremene umjetnosti, te iskustvo u upravljanju manifestacijama međunarodnog značaja, moraju dobro poznavati engleski jezik.

Kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime i trebaju sadržavati prijedlog koncepcije izložbe, uz nužno objašnjenje povezanosti prijedloga s tematskim okvirom Bijenala.

Javni poziv otvoren je objavom na mrežnim stranicama Ministarstva kulture, a kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u pisarnici Ministarstva kulture.

O kandidatima će odlučivati Povjerenstvo u kojemu su nezavisna kustosica Branka Benčić, Martina Munivrana (Muzej suvremene umjetnosti), Zoltan Novak (Akademija likovnih umjetnosti), umjetnik Damir Očko i Nevena Tudor Perković (Ministarstvo kulture).

Objava rezultata bit će 19. listopada na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

Venecijanski bijenale globalno je mjesto susreta umjetnika s međunarodnom publikom, kustosima i galeristima te jedinstvenu priliku za stjecanje međunarodne prepoznatljivosti hrvatskih umjetnika.