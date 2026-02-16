jakov i dominik sedlar

Snima se novi film o Vukovaru, drugi dio trilogije o Domovinskom ratu

I.V./Hina

16.02.2026 u 15:47

Jakov Sedlar
Jakov Sedlar Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
Bionic
Reading

Međunarodni filmski projekt „Vukovar“ Jakova i Dominika Sedlara, predstavljen u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Vukovaru, nastavak je planirane trilogije o Domovinskom ratu, koja je započela filmom „260 dana“, a završit će filmom o Vojno redarstvenoj akciji Oluja.

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček najavio je sklapanje ugovora o partnerstvu najavljujući kako će Grad Vukovar biti aktivan partner na projektu, pružajući organizacijsku, logističku te kreativnu potporu.

„Smatramo kako je, 35 godina od pada i okupacije Vukovara, izuzetno važno da napokon dobijemo film holivudske produkcije koji će govoriti istinu o Domovinskom ratu. Nažalost, u proteklih 30 godina cjelokupni državni sustav nije u dovoljnoj mjeri pružao potporu kvalitetnim igranim filmovima na ovu tematiku. Uvjeren sam kako će film ‘Vukovar’, u kojem će sudjelovati i holivudski glumci, predstavljati dodatnu vrijednost jer ćemo upravo kroz filmsku industriju istinu o Domovinskom ratu prenositi na mlađe generacije“, rekao je Pavliček.

Producent Jakov Sedlar rekao je kako su brojne predradnje već odrađene kao i da je plan da snimanje započne u posljednjem tjednu rujna ove godine te da bi premijera mogla biti u ljeto 2027. godine.

„U proteklih 35 godina još uvijek nije napravljena dovoljno snažna i ozbiljna filmska priča koja bi na relevantan i točan način govorila o onome što se događalo početkom devedesetih godina, posebno 1991. godine. Tema filma je Vukovar 1991. godine, a želja nam je da uz ovaj projekt Vukovar postane i lokacija na koju će dolaziti međunarodne filmske ekipe i veliki producenti, kao što se to nekada događalo u Slavoniji. U kontaktu smo s međunarodno značajnim glumcima i filmskim profesionalcima te vjerujemo da će film produkcijski biti na svjetskoj razini“, kazao je Jakov Sedlar.

Prema njegovim riječima najveći dio filma bit će snimljen u Vukovaru pri čemu će se svakako kadrovi snimati na Vodotornju, u Veleprometu.

Scenarist, redatelj i producent Dominik Sedlar najavio je kako će se u filmu koristiti ratna svjedočenja preživjelih branitelja iz Vukovara ali i razni video zapisi o ratnom Vukovaru.

„Riječ je o temi koja do sada nije obrađena na način koji bi spojio razinu velikih holivudskih produkcija s emotivnim i iskrenim pristupom priči. Nadam se da će svi koji poznaju događaje i glavne aktere obrane Vukovara biti zadovoljni načinom na koji je priča prikazana. Film prati tri paralelne priče koje se na kraju spajaju u jednu cjelinu. Jedna priča je o francuskom dragovoljcu Jean Michel Nicolieru, druga o vukovarskoj bolnici, a treća o branitelju koji je iz Zagreba došao braniti Vukovar. Sve te tri priče se na kraju spajaju“, kazao je Dominik Sedlar.

Producent i direktor producentske tvrtke Dražen Majstrović kazao je kako im je cilj da film „260 dana“ bude prikazan u najmanje 100 zemalja svijeta te da će film o Vukovaru imati još širu publiku. Prema njegovim riječima tim filmom otvorili su mnoga vrata i pokazali da hrvatski film može biti produkcijski i kvalitetom na razini velikih međunarodnih produkcija kao što će biti i film o Vukovaru.

