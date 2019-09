Slavni argentinski psihoterapeut u Zagrebu: Priče su bile moje prave učiteljice, naučile su me gotovo svemu što znam u životu

Slavni argentinski psihoterapeut i autor popularne self-help književnosti Jorge Bucay boravio je u utorak u Zagrebu gdje je kao gost 7. Festivala svjetske književnosti nakladnika Frakture održao predavanje o dragocjenoj ulozi pripovijedanja u procesu samospoznaje i terapeutskoj moći priča

Svoje je gostovanje posvetio pričama – jer upravo su mu, kako je rekao, priče pomogle da bude to što jest, da živi život koji živi i, što je najvažnije, da bude sretna osoba.

'Ovo je jako poseban susret za mene, obožavam ovaj grad, ovu zemlju. Postoje mjesta u koja čovjek, kad jednom iz njih ode, dolazi ponovo. Ovo je treći put da sam u Zagrebu i svaki put kažem da ja ovdje ne dolazim ponovo – ja se ovamo vraćam, jer kad god odem, ostavljam iza sebe veze, odnose, ljubav, i sve ono što su mi ovaj grad i ova država do sada poklonili', rekao je Bucay.

Bucay, kojega je u Zagrebu dočekalo oduševljeno klicanje rasprodane velike dvorane Hrvatskog glazbenog zavoda (HGZ), svoj je susret s hrvatskim čitateljima otvorio zatraživši od publike da ustane i dvije se minute srčano pozdravlja sa svima oko sebe, uz poruku: 'Činiš to jako dobro!'.

'Smatram da sam sretan i da su za to zaslužne upravo priče. Ja mislim da život nije niti linija niti parabola, već putovanje, putovanje koje možda počinje našim rođenjem – a možda i prije – i koje možda završava našom smrću, a možda i ne', kazao je Bucay. 'Ni jedno ni drugo ne znamo, možda ćemo saznati, no za sada taj život za nas na zemlji i počinje i završava, i dobro je to znati', dodao je.

Na svojem je osobnom putovanju kroz život naučio puno stvari, rekao je, gotovo poput nekog turista u stranome gradu, a na tome su mu putu upravo priče bile jako važne. 'Za mene su one bile istinski potpornji mojeg bivanja, pravi učitelji koji su me naučili gotovo svemu onome što znam u životu. Zato ovdje odajem počast pričama i svima vama koji volite priče kao što ih volim ja', rekao je.

Za svoje zagrebačko predavanje o pričama koje su ga naučile tome tko je i kako najbolje živjeti svoj život, Bucay je odabrao deset priča, počevši od priče o ružnom pačiću, jedne od prvih koje je čuo kao dijete, 'priče o otpornosti i upornosti'.

Klasične priče za bolji život

Priča o ružnom pačiću jedna je od ukupno petnaest klasičnih priča koje je taj pisac-terapeut, uvjeren da su priče važne za ljudski život, za učenje, kako on kaže, 'vještine gledanja života srcem', odabrao i okupio u knjizi pod naslovom 'Klasične priče da se bolje spoznaš', u kojoj je ponudio vlastitu interpretaciju njihovih poruka, namijenjenu suvremenom čitatelju. Knjiga je u nas objavljena u izdanju Frakture i prijevodu Željke Somun.

Vjerujući da je ono što je u pričama bolje vidjeti srcem, Bucay želi svojim tumačenjima čitatelje naučiti kako otvoriti 'druga vrata' prema njima, ona koja propuštaju više osjećaja a manje rezoniranja, te im pomoći da bolje razumiju ono što ih pokreće ili koči na putu prema sretnijem životu.