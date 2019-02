Renomirani stručnjaci stižu na Međunarodnu konferenciju 'Brendiranje kulture'

Trodnevna međunarodna konferencija 'Brendiranje kulture', u organizaciji Rijeka 2020 - Europske prijestolnice kulture održat će se od 28. veljače do 2. ožujka pod pokroviteljstvom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović, a ugostit će brojne renomirane stručnjake koji će govoriti o trendovima i izazovima u brendiranju kulture, najavljeno je iz Rijeka 2020.

Cilj programa konferencije je kroz više od petnaest predavanja, četiri radionice i četiri panel rasprave polaznicima predstaviti pozitivne domaće i međunarodne primjere na temu brendiranja kulture i kulturnog turizma kako bi djelatnicima u kulturi i onima koji će to tek postati otvorili prostor za promišljanje o prepoznatljivosti njihovog kulturnog proizvoda. Na taj način stvara se prilika za osnaživanje suradnje kulturnog sektora sa stručnjacima iz područja marketinga, dizajna, vizualnih umjetnosti, kreativnih industrija, ali i turističkih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave, ističe Rijeka 2020.

Poznati marketinški stručnjak Erik Kessels (Nizozemska), kreativni direktor agencije KesselsKramer koja je radila na brendiranju brojnih muzeja, kulturnih događanja, gradova i pokrajina, prvi puta gostuje u Hrvatskoj, a na konferenciji će održati predavanje istog naziva kao i njegova knjiga 'Failed it, so what?!'. Miguel Rivas (Španjolska), stručnjak iz TASO grupacije koji je sudjelovao u brendiranju više od 20 gradova diljem svijeta, održat će predavanje i radionicu o brendiranju gradova kroz kulturu, a Ivan Petrović (Srbija) iz Exit fundacije govorit će o brendiranju Novog Sada kroz kulturu.



Na konferenciji će gostovati i Kai Amberla (Finska), direktor organizacije Finland Festivals, koji će održati predavanje o uspješnim i neuspješnim primjerima brendiranja kulture te uzletu kulturnog turizma u Finskoj. Iz Nizozemske dolazi bračni par svjetskih putnika Bart i Sanne Van Pool (Nizozemska) koji stoje iza uspješnog turističkog projekta Spotted by Locals, a u Rijeci će održati predavanje 'Storytelling kao ključ uspješnog brendiranja'. Hrvatski predstavnici među panelistima i govornicima su dizajnerski dvojac Šesnić&Turković, Boris Ljubičić, Ana Šilović, Daniela Angelina Jelinčić i mnogi drugi.



Zanimljivost konferencije su i sveukupno četiri radionice koje će polaznici moći pohađati, a kojima će moći dodatno usavršiti znanja i vještine, navodi se u priopćenju. Radionicu o brendiranju gradova održat će Miguel Rivas dok će kroz radionicu pod imenom 'Brendaonica' polaznici naučiti kako pozicionirati svoj kulturni proizvod ili iskustvo autentičnom pričom kroz originalni sadržaj. Drugog dana konferencije, polaznici će moći izabrati između radionice 'In Brand we trust' i radionice pod nazivom 'Quick and dirty Design Thinking workshop', najavljeno je.