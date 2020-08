Pula Film Festival u 'novom normalnom' izdanju, 16 naslova u utrci za Zlatne arene

Sve je spremno za ovogodišnje 67. izdanje Pulskog filmskog festivala koji će se s obzirom na epidemiološke uvjete održati uz strogo pridržavanje svih propisanih mjera pa su shodno tome i mjesta u Areni ograničena na 1500 gledatelja, doznaje se iz Pula Film Festivala.

Gledateljima će na raspolaganju biti pet ulaza u Arenu, svoja mjesta moći će zauzeti već od 19 sati, na svakom će ulazu na istaknutom mjestu biti postavljena sredstva za dezinfekciju ruku a nakon obvezne dezinfekcije, posjetitelji će putem audio zapisa ostaviti osnovne podatke. Osim toga, prilikom ulaska i izlaska obvezno je nošenje zaštitne maske, koja se smije skinuti tijekom gledanja projekcije, sjedala su postavljena u parovima, metar i pol udaljena od sljedećih sjedećih mjesta, a ukupni kapacitet sjedala ove je godine sveden na 1500.

'Suočeni smo s novim postavkama ponašanja, promišljanja i planiranja, no uzdamo se u zajedničke pozitivne snage s kojima se ovaj festival oduvijek izdizao kroz svoju bogatu povijest', istaknula je u izjavi za novinare ravateljica Pulskog filmskog festivala Gordana Restović podsjetivši kako se festival trebao održati od 18. do 26. srpnja, ali je odlukom županijskog Stožera civilne zaštite odgođen zbog pogoršanja epidemiološke situacije s koronavirusom. Zato će se ovogodišnje izdanje održati od subote 29. kolovoza do petka 4. rujna.