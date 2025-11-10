Preminuo slikar i likovni pedagog Emil Robert Tanay

Kako su istaknuli iz HDLU-a, slikarski opus Emila Roberta Tanaya temelji se ponajprije na figurativnim kompozicijama koje često prikazuju egzistencijalnu tjeskobu suvremenog čovjeka. Njegov rad karakterizira snažan emocionalni naboj i promišljanje o čovjekovoj ulozi u društvu. U kasnijem stvaralaštvu okrenuo se i motivima pejzaža, osobito dalmatinskih i slavonskih krajolika, koje interpretira kroz osobni, poetski doživljaj prostora i svjetla.

Emil Robert Tanay rođen je 7. ožujka 1944. u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo 1967. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je bio učenik Alberta Mezdjića. Od 1967. do 1972. bio je suradnik u Majstorskoj radionici Krste Hegedušića, a 1974. usavršavao se na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu gdje je specijalizirao fresko-slikarstvo. Od 1967. redovni je član HDLU-a.

Uz umjetnički rad, Tanay je poznat i kao istaknuti likovni pedagog. Od 1989. godine predaje metodiku likovnog odgoja i obrazovanja na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2016. proglašen je profesorom emeritusom. Autor je brojnih stručnih tekstova i priručnika o likovnom obrazovanju te je imao velik utjecaj na suvremeno shvaćanje likovne pedagogije u Hrvatskoj.

Godine 1987. osnovao je „Studio Tanay – Učilište za likovno obrazovanje, kreativnost i dizajn“, koje je vodio do kraja. Kroz to učilište razvio je jedinstveni pristup poučavanju likovne umjetnosti i poticao kreativnost kod brojnih naraštaja mladih umjetnika i nastavnika. Bio je i predsjednik Udruge hrvatskih učitelja likovne izobrazbe (UHULI) te potpredsjednik međunarodne organizacije International Society for Education through Art - InSEA.

Za svoj pedagoški i umjetnički doprinos Tanay je primio više priznanja, među kojima se posebno ističe Ziegfeldova međunarodna nagrada za doprinos razvoju likovne edukacije u svijetu.

Njegova djela izlagana su na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, a retrospektive njegova opusa potvrđuju ga kao jednog od važnijih suvremenih hrvatskih slikara i pedagoga.

Posljednji ispraćaj Emila Roberta Tanaya bit će u četvrtak, 13. studenoga na krematoriju na Mirogoju.