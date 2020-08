Preminuo kipar Miodrag Živković, zaslužan za veličanstveni spomenik na Tjentištu

Jedan od najpoznatijih srpskih kipara, tvorac legendarnog spomenika 'Bitka na Sutjesci' na Tjentištu, Miodrag Živković, preminuo je 31. srpnja u svojoj 93. godini

Živkoviću je od ideje do realizacije trebalo tri godine, piše Blic.

'Traganje za idejama je ono što je najvažnije u umetnosti. Ja dugo razmišljam, proučavam, tragam, pravim dosta skica, odlučim se za neku i ostanem kod toga. Onda radim veće studije i realizaciju. Spomenik je dosta visok, 19 metara. To je jedna ogromna građevina i trebalo je to savladati. To su bile velike ekipe ljudi. On je ustvari postavljen u tom prostoru gde su se jedinice probijale prema tom mestu gde se spomenik nalazi', rekao je Živković prije tri godine, prilikom čišćenja i konzerviranja spomenika.