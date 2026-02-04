Premijera za djecu i odrasle u Zajcu: 'Mali princ', balet koji se gleda srcem

U koreografiji Lukasa Zuschlaga kultno djelo Antoinea de Saint-Exupéryja u HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci postaje poetska predstava za djecu i odrasle koja jezik riječi pretvara u jezik pokreta, a poznatu priču o prijateljstvu, ljubavi i odrastanju u sugestivno scensko putovanje

Riječki HNK Ivana pl. Zajca u petak, 13. veljače, otvara vrata premijeri baleta za djecu Mali princ, koju prema bezvremenskom klasiku Antoinea de Saint-Exupéryja, koreograf Lukas Zuschlag oblikuje kao plesno putovanje koje vodi daleko u svemir i duboko u ljudsko srce, uz glazbu Aleksandre Naumovski Potisk i libreto nastao u suradnji koreografa i dramaturginje Tatjane Ažman.

Zuschlag ističe kako je riječ o predstavi koja nadilazi okvir ilustracije poznate priče. "Mali princ poziva i djecu i odrasle na posebno putovanje na kojem susrećemo daleke planete, znatiželjne likove i bezvremensko pitanje što je uistinu važno u životu. Ipak, ovo nije samo priča o Malom princu – to je i priča o Pilotu koji se sruši u pustinji te kroz susret s njim pronalazi snagu da ne odustane i nastavi put kući. U ta dva lika možemo prepoznati dvije strane iste osobe", kaže koreograf.

Izvor: Društvene mreže / Autor: youtube

Posebnu pažnju posvetio je činjenici da će mnogim gledateljima upravo ova izvedba biti prvi dodir s baletom. "To sa sobom nosi veliku odgovornost: učiniti prvo iskustvo čarobnim, ispunjenim začudnošću i emocijama, a možda i probuditi trajnu ljubav prema scenskim umjetnostima", naglašava. Predstava je, dodaje, namijenjena jednako djeci kao i odraslima koji su spremni ponovno otkriti dijete u sebi. "Mali princ nas podsjeća da pravo značenje ne leži u onome što se može izmjeriti, nego u osjećajima – nešto što djeca intuitivno razumiju, a odrasli često zaboravljaju." Poetska adaptacija jednog od najpoznatijih književnih djela 20. stoljeća pretvara filozofsku bajku u snažan scenski doživljaj u kojem se riječ zamjenjuje pokretom, a misao emocijom. Balet progovara o prijateljstvu, ljubavi i odgovornosti, o hrabrosti da se slijede snovi te o spoznaji da čovjek ponekad mora obići svijet kako bi shvatio da je najljepše mjesto ono koje naziva domom.

Uloge su povjerene cjelokupnom baletnom ansamblu riječkog kazališta uz višestruke solističke alternacije. Malog princa plešu Federico Rubisse, Isabelle Zabot i Yurika Kimura, Pilota Ali Tabbouch, Giorgio Otranto i Leonard Cela, a Ružu Marta Kanazir, Alessia Tacchini i Sonja Milovanov. U ulozi Zmije izmjenjuju se Samuele Taccone, Ksenija Krutova, Marta Voinea Čavrak i Tea Rušin, dok Lisicu tumače Giorgio Otranto, Alessio Alfonsi i Federico Rubisse. Brojne ansambl uloge – od stanovnika planeta do ružičnjaka i grada – izvodi široka podjela plesača, što predstavi daje kolektivnu, gotovo snovitu dinamiku.

Balet progovara o prijateljstvu, ljubavi i odgovornosti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNK i







+8 Balet progovara o prijateljstvu, ljubavi i odgovornosti Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HNK i