Preko ljeta ste u Zagrebu? Bez brige, donosimo pregršt ideja kako se zabaviti

Metropola iz godine u godinu i preko ljeta nudi sve više sadržaja, a za one koji su tijekom vrućih mjeseci u Zagrebu donosimo pregled najzanimljivijih zbivanja - od kina na otvorenome i kazališne ponude, preko koncerata i izložbi, sve do posebnih oaza koje će vam itekako olakšati to što niste na plaži

Ljeto na Zrinjevcu Cjelodnevni program počinje u sedam sati ujutro, kad građani mogu vježbati jogu, a tu su i igraonice za djecu, zone za obiteljska druženja uz badminton, odbojku i šah, radionice, ugostiteljske kućice s kobasicama, burgerima, trdelnikom i koktelima te zabavni program od 20 do 22 sata za zaključak večeri. U finalnom dijelu programa nastupaju Zdenka Kovačiček 3. kolovoza, Soulfingersi 4. kolovoza i Marko Tolja 5. kolovoza. Ljetna pozornica Tuškanac Kroz čitav kolovoz dog-friendly projekcije filmova počinju u 21.30 po cijeni od 30 kuna, a prikazuju se, među ostalima, 'Tully' s Charlize Theron, nastavak hita 'Mama Mia', 'Solo', 'Deadpool 2', 'Black Panther', 'Osvetnici', nova 'Nemoguća misija' i 'Sicario 2'. Detaljan raspored potražite na službenoj stranici. Ljeto na Štrosu Na najromantičnijoj šetnici Zagreba podno kule Lotrščak, odnosno na Strossmayerovom šetalištu, do 2. rujna svakog se dana nude lutkarske predstave, a navečer koncerti brojnih bendova s repertoarima od jazza do sevdaha. Tu je i Atelje pod Gričkim topom, u kojem se svake srijede u podne, pucnjem Gričkog topa, otvara izložba u trajanju od dva do četiri dana. Na programu su još izložbe Maje Brodarac (1. kolovoza), Ane Horvat (8. kolovoza), Andreje Hotko Pavić (15. kolovoza), Irene Sophia (22. kolovoza) i Roberte Vilić (29. kolovoza). Ulaz je besplatan za sve događaje, a detalje doznajte na službenoj stranici.

Ljeto kod Matoša Prvo Ljeto kod Matoša na Strossmayerovom šetalištu traje do 20. kolovoza i zapravo je ljetno izdanje adventskog festivala Caffe de Matoš. Inspirirano starim kupalištima, ponedjeljkom i utorkom nudi komedije na velikom filmskom platnu (npr. 6. kolovoza u 21.30 na programu je 'Cristina se želi udati', a 'Čovjek iz budućnosti' prikazuje se 13. kolovoza u istom terminu), četvrtkom stand-up komičare, a vikendom plesnjake u jutarnjim i večernjim terminima. Ostali dani rezervirani su za koncerte. Ljetno kino Gradec Na malom platou uz Gornjogradsku gimnaziju na Katarininom trgu (Gradec) sve do 2. rujna besplatno se uz domaća vina prikazuju filmovi, a preporuka organizatora je da dođete pola sata do sat prije projekcija koje redovito počinju u 21 sat. Publiku očekuju neki stari i puno novi(ji)h filmskih hitova raznih žanrova, npr. 'Čuvari galaksije', 'Ratovi zvijezda: Posljednji jedi', 'Valerian: Grad s tisuću planeta', 'Dunkirk', 'Greben spašenih', 'Oblik vode', 'Djevojka u vlaku', 'Projekt Florida', 'Dobri momci', 'Amy', 'Osmi povjerenik', a detalje potražite u nastavku.

Propustili ste, pogledajte @ Kino Europa U ljetnim danima kino Europa nudi jedinstvenu priliku za lov na najbolje filmove iz prethodne sezone u sklopu programa 'Propustili ste, pogledajte!', a među ovogodišnjim naslovima su 'Tri plakata izvan grada', 'Skrivena ljubav', 'Ubojstvo svetog jelena', 'Projekt Florida', 'Fantomska nit', 'Opčinjen', 'Lady Bird', 'Kratki izlet', 'Comic Sans', 'Osmi povjerenik'... Cijena ulaznice je 25 kuna. Art Park Zagreb Smješten u podnožju Strossmayerovog šetališta, Art Park je već treću godinu zaredom jedno od omiljenih zagrebačkih ljetnih okupljališta, a u ovom izdanju, pored standardne umjetničke galerije na otvorenom, radionica i glazbenih večeri, nudi besplatne projekcije dokumentaraca. Tako su 6. kolovoza u 21 sat na programu 'Kupus, krumpir i ostali demoni' u režiji Serbana Georgescua, a 20. kolovoza u istom terminu mađarski 'Vlak nade' Kláre Trencsényi.

Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini S Madom Peršić i Jankom Popovićem Volarićem u glavnim ulogama predstava 'Grička vještica' Dražena Ferenčine, prema istoimenom romanu Marije Jurić Zagorke, do 1. rujna igra svaki dan u 20 sati osim nedjeljom i ponedjeljkom. Cijena karte je 150 kuna, za grupe 120, a za umirovljenike, đake, studente i osobe s invaliditetom 100 kuna. Piknik na Vranicanijevoj poljani Svakog četvrtka u kolovozu Mali piknik od 18 do 23 sata Vranicanijevu poljanu na Gornjem gradu pretvara u gastro oazu koja nudi delicije domaćih OPG-ova. 'Okrijepite se kozjim sirom i mjericom kupina. Zasladite se sirovim tortama ili domaćim štrudlama. Otvorite bocu vina ili naručite svoj najdraži koktel. Izaberite svoju dekicu, ugodno se smjestite i uživajte u opuštenom piknik druženju u starogradskom ambijentu i šarmantnoj atmosferi s najljepšim pogledom na grad', poručuju organizatori.

Luftanje na Vidikovcu Vikendima se do kraja rujna na najljepšem proplanku Parka Maksimir - Vidikovcu održava Luftanje u sklopu kojega se prikazuju kultni filmovi i glazbeni dokumentarci te nude koncerti i razni nastupi. Pored toga, svake subote od 10 do 17 sati na maksimirskoj livadi uz Drugo jezero organizira se Zagrebački piknik, još jedno druženje u prirodi. Pop Up Summer Garden Šumski vrt u Tuškancu jedna je od popularnijih ljetnih oaza, prikladnih za bijeg u prirodu i od vrućine zagrebačkih ulica. Posjetitelji mogu guštati uz koktele i ritmove raznih DJ-a i akustičnih bendova, a program traje do sredine rujna.

Ljetni vrt @ Vintage Industrial Bar Sredinom mjeseca Vintage Industrial Bar kreće s programima namijenjenima ljubiteljima društvenih igara i kvizašima, 'Moderne društvene igre' i 'Kviz znanja u vrtu', a prvi je na rasporedu 14. kolovoza. Tu su i književne tribine 'Učitavanje - Poezija u vrtu', predstavljanja avanturističkih priča 'Putopisi - Svijet u vrtu', stand-up nastupi, projekcije filmova, koncerti, primjerice Tomislava Golubana 22. kolovoza i Zdenke Kovačiček 29. kolovoza, zatim umjetničko druženje 'Vrtlarenje' 30. kolovoza te sajmovi, buvljaci, radionice itd. Detaljan program do 2. rujna proučite ovdje.

REZ / CUT @ Muzej suvremene umjetnosti S podnaslovom 'Primjeri kolaža u umjetničkim praksama srednje i istočne Europe od avangarde do danas' zagrebački MSU nudi pregled kolaža u raznim medijima i od preko 60 autora, među kojima su Sanja Iveković, Željko Jerman, Ivan Kožarić, David Maljković, Vlado Martek, Dalibor Martinis, Damir Očko, Nada Orel, Vladimir Petek, Ivan Picelj, Vjenceslav Richter, Josip Seissel, Aleksandar Srnec, Mladen Stilinović, Sven Stilinović, Goran Trbuljak i Josip Vaništa. Izložba traje do 14. kolovoza. Cijena ulaznice je 30 kuna. Zlatan Vehabović: Tamno bijela zemlja @ Umjetnički paviljon Jedan od ponajboljih suvremenih domaćih slikara mlađe generacije u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu predstavlja dvadesetak slika inspiriranih njegovom jednomjesečnom ekspedicijom na jedrenjaku, čija se ruta protezala krajnjom nezamrznutom regijom polarnoga arktičkog mora uz obale otoka Svalbard. Vehabović je tih pet tjedana u ekstremnoj regiji fotografski dokumentirao, snimljeno je potom u studiju podijelio na četiri skupine (ekspedicija, pejzaž, povijest / politika regije, ekološka dimenzija) te njihovim raznovrsnim kolažiranjem stvorio 30 predložaka koji su poslužili za kasniju kompoziciju slika na ovoj izložbi. Otvorena je do 2. rujna, a cijena ulaznice je 30 kuna.

Kradljivci vremena – reloaded @ MSU Zagrebački MSU ovo ljeto donosi i izložbu posvećenu konceptu vremena, pri čemu će predstaviti radove iz svoje zbirke te iz zbirki splitske Galerije likovnih umjetnosti. Okosnica je kultno djelo Mladena Stilinovića 'Nemam vremena', sintagma koju je 1970-ih ispisivao od početka do kraja korica u seriji samizdata, odbijajući na taj način tiraniju učinkovitosti i akumulacije profita. Vrijeme kao nenadoknadivi resurs u doba kapitalizma ironizirao je i u radu 'Pohvala lijenosti', u kojem hvali Duchampovu svijest o tome da je besmisleno raditi za život (gubeći vrijeme na plaćenom poslu) te da je za kreativno razmišljanje važno dokoličariti. Izložba traje do 18. rujna. Cijena ulaznice je 40 kuna.

Šezdesete u Hrvatskoj - Mit i stvarnost @ Muzej za umjetnost i obrt Od antibaby pilule, koja je najmanji eksponat, do fiće, koji je najveći, izložba 'Šezdesete u Hrvatskoj' u zagrebačkom MUO-u kroz umjetnine, fotografije, filmove, glazbu, arhitekturu, modu i svakodnevne predmete do 30. rujna pokazuje sve što iz toga turbulentnog perioda 'vrijedi zapamtiti'. Izlošci, njih preko tisuću, postavljeni su u 12 muzejskih dvorana, a posuđeni su iz 62 institucije iz pet zemalja te od 84 privatna posuditelja. Cijena ulaznice je 30 kuna.