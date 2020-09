Najpoznatiji Rus nakon Gagarina i jedna od najblistavijih figura sovjetskog kulturnog života napokon je preveden na hrvatski

Knjiga odabrane poezije ruskog pjesnika pisca, kantautora i glumca Vladimira Visockog, 'Moj cilj - horizont' izašla je u izdanju Školske knjige kao 'veličanstvena posveta nenadmašnom stvaralaštvu umjetničke ikone poststaljinske kulture'.

Ponajprije poznat kao pjesnik i kantautor, Vladimir Visocki (1938.-1980.) umjetnošću se bavio svestrano - glumio je u kazalištu i na filmu, te je za svoj rad dobivao široko, svenarodno priznanje i ljubav. Pjesnik kojega suvremena ruska kritika svrstava uz bok Josifu Brodskom i uspoređuje s nacionalnim pjesničkim genijima Sergejem Jesenjinom i Nikolajem Rubcovom, bio je miljenik svih slojeva ruskog naroda i ikona poststaljinske kulture, ali je službeno priznanje dobio tek nedavno.

Za života njegove pjesme gotovo nisu ni bile objavljivane, napomenula je Vučić - pjesme 'prvog superstara' komunističkoga svijeta nisu postojale u tiskanu obliku, nego su se pamtile na njegovim nastupima, zapisivale u bilježnice te širile usmenom predajom. No, danas u Rusiji gotovo da nema nakladnika koji nije objavio nešto o Visockom, rekla je Vučić: njime se bave književni kritičari, objavljeno je nekoliko desetaka svezaka sabranih djela poezije i proze, otisnute su glazbene kolekcije njegovih pjesama, otvoren je muzej s njegovim imenom, podignuti su spomenici, dizajnirane poštanske marke s njegovim likom.

U suvremenim anketama o najpoznatijim i najutjecajnijim Rusima Visocki zauzima drugo mjesto, odmah iza Jurija Gagarina.

Dvojezično, rusko-hrvatsko izdanje 'Moj cilj - horizont' sadrži 51 pjesmu Visockog po izboru ruske pjesnikinje Natalije Vorobjove Hržić. Visockoga je Vorobjova Hržić opisala kao najkarizmatičniju figuru kulturnog života Rusije sovjetskog razdoblja, svestranog umjetnika koji je svojom poezijom na ključan način promijenio tijek ruskoga pjesništva.

'Proživio je jedan vrlo kratak život - samo 42 godine. Bio je filmski glumac, pjesnik, kantautor i sve do sada traju razglabanja i dogovaranja što je on zapravo bio, u čemu je bio najbolji, da li u pjesništvu, da li kao glumac ili kantautor, ali ja mislim da ne treba dijeliti na segmente takvu jednu monumentalnu pojavu kakav je on bio', rekla je Vorobjova Hržić.