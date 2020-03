Posve očekivano, 'Cats' je proglašen najgorim filmom godine. Osvojio je čak šest Zlatnih malina

Ni dodjelu antinagrade Zlatna malina, za najgora ostvarenja u filmskoj industriji prošle godine, nije mimoišao oprez zbog naglog širenja koronavirusa, pa su dobitnici proglašeni preko streama na YouTube kanalu.

Veliki favoirit za Zlatnu malinu ove godine bio je i 'Rambo: Posljednja krv', koji je osvojio nagradu za najgori remake ili nastavak.

Glumac John Travolta dobio je Zlatnu malinu kao nagori glumac za čak dvije uloge - u filmovima 'The Fantastic' i 'Trading paint'. Najgora glavna glumica je Hillary Duff za film 'The Haunting of Sharon Tate'.