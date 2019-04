Poražavajući podaci: Ukoričeno znanje nije 'in', TV serije zamijenile su romane, jednu knjigu godišnje pročita tek 42 posto Hrvata

Povodom otvaranja Noći knjige, koja se 23. travnja diljem zemlje održava na temu 'Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa', predstavljeni su najnoviji rezultati istraživanja tržišta knjiga u Hrvatskoj, iz ožujka 2019. koju je provela agencija Kvaka za Zajednicu nakladnika i knjižara

Kad je u pitanju kupovina knjiga, 24 posto stanovništva u posljednja tri mjeseca kupilo je barem jednu knjigu, što je malo manje u odnosu na istraživanje iz 2018., kad ih je bilo 25 posto. Kupuju ponovno najviše žene u dobi od 35 do 55 , 'i to drastično iznad svih ostalih kategorija', a kupuje se najviše u Zagrebu i okolici , dok najmanje u Slavoniji . Budžet je pritom velika prepreka. 'Volim imati knjigu, ali si je ne mogu uvijek priuštiti', rekao je jedan od ispitanika.

Nove tehnologije i novi sadržaji, prije svega serije, koje su postale 'romani novog doba', ključan su razlog promjena u čitanosti. Čitanje, osim toga, zahtijeva dodatni angažman, strpljenje i disciplinu, što je teže u doba skrolanja, instant-rješenja i 160 umjesto tri televizijska programa. Bogatstvo informacija jednostavno dovodi do siromaštva pozornosti, navodi istraživanje čiji su ispitanici rekli i kako im knjiga više ne predstavlja pristup znanju te da im 'više nije in'.

U sklopu otvaranja Noći knjige od 2012. redovito se predstavlja godišnje istraživanje o čitanju i kupovanju knjiga u Hrvatskoj, a ove godine prvi ga je put radila agencija Kvaka. Istraživanje je pokazalo da je u posljednjih godinu dana barem jednu knjigu pročitalo 42 posto stanovništva , što je bitno manje od 2018., kad ih je bilo 56 posto. Čitaju, standardno, najviše žene , potom osobe od 26 do 35 godina , visokoobrazovani i oni s većim mjesečnim primanjima, a čita se najviše beletristika .

Na pitanje zašto se knjige (ipak) kupuju, ispitanici odgovaraju da je to zato jer je ona 'statusni simbol'. Jedan od njih objašnjava kako mu prijatelji na Interliberu troše tisuće kuna na kupovinu knjiga, a nikada ne pročitaju nijednu. 'Moda je doći na Interliber i kupiti knjigu', kaže. Poticaj kupnji, uz to, daje kupovina na internetu, koja pojednostavljuje stvari, ali i postojanje book influencera, ljudi čiji će pratitelji 'čitati ono što oni čitaju i kupiti to na Interliberu'. Tu je još jedan razlog. Knjige su, kaže istraživanje, 'instagramične' i ljudi ih 'vole poslikati. Onako, kada ih naredaju'.

Što se tiče mjesta kupovine knjiga, kupuje se najviše u knjižarama, a u Hrvatskoj ljudi vole one male, tople i natrpane, 'u kojima rade oni za koje se zna da vole knjigu' ili pak velike, moderne knjižare, koje su i mjesto susreta te nude dodatne kulturne sadržaje. Dobivaju, međutim, nerijetko nešto treće. 'Ja u knjižari ne očekujem ovu dodatnu ponudu kemijski, fluorescentnih bilježnica. To je papirnica. To mora postojati, ali ne da je spojeno. Ja u takvim knjižarama očekujem da će mi netko još uvaliti ona kolica u koja moram ubaciti 2 kune', rekao je jedan od ispitanika.

Poseban segment istraživanja posvećen je elektroničkoj knjizi za koju je svega dva posto reklo kako ih čita barem povremeno, što se objašnjava time da se oči umaraju gledajući u ekran, potom time da nedostaje doživljaj knjige, ali i visokim cijenama, kako samih e-izdanja, tako i e-čitača. Među pozitivnim stranama e-knjige navedeno je to da se velik broj naslova nađe na jednom mjestu, da su idealne za putovanja i da su na ovaj način dostupne i one knjige koje nisu prevedene u Hrvatskoj.