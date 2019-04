Manifestacija Noć knjige ove godine ima svoj zaštitni znak- junaka Knjigomira

Manifestacija Noć knjige, koja već osmu godinu zaredom tematizira knjigu i popularizira čitanje, održat će se 23. travnja u povodu Međunarodnog dana knjige i autorskih prava i Dana hrvatske knjige. Zaštitni znak ovogodišnje manifestacije je Knjigomir, junak s posebnim moćima koje mu je priskribilo čitanje. Knjigomirova misija je prenijeti poruku o vrijednosti knjige i važnosti čitanja u Noći knjige 2019.

Pokrećući 2012. godine Noć knjige, osim dostojnog obilježavanja navedenih obljetnica, organizatori su željeli stvoriti sinergiju svih dionika u knjižnom sektoru: pisaca, prevoditelja, ilustratora, urednika, izdavača, knjižara, knjižničara, strukovnih udruga, državnih struktura, medija i čitatelja.

Upravo se ta suradnja pokazala kao primjer na koji bi način Hrvatska trebala brinuti o knjizi i čitanju, kao i o kulturi općenito, i stoga se s pravom Noć knjige može smatrati perjanicom Nacionalne strategije poticanja čitanja, jer su koncepcija i programi Noći knjige kompatibilni sa svim njezinim ciljevima.

Ovogodišnjom temom, 'Omiljeni likovi i junaci iz svijeta knjige i stripa', željeli smo potaknuti na promišljanje o likovima koji su nam bili važni, s kojima smo se mogli poistovjetiti, likova s kojima smo odrastali, putovali i otkrivali nepoznate krajeve, rješavali najteže zadaće, od kojih smo učili kako se nositi s izazovima stvarnog svijeta. O njima smo željeli potaknuti i međugeneracijski dijalog, propitujući imamo li iste heroje koje su imali naši mame, tate, djedovi i bake, poistovjećujemo li se s njima ili pak pronalazimo nove.

Diljem zemlje, na različite kreativne načine, sudionici Noći knjige istraživat će kako su nas knjiški junaci inspirirali i nadahnjivali te oblikovali naše živote. Odgovor na pitanje zašto su nam toliko važni dobit ćemo u gotovo 800 programa, koliko ih je do ovog trenutka prijavljeno. Programi posvećeni najmlađima odvijat će se u jutarnjim i poslijepodnevnim satima, a donose mnoge kreativne i maštovite radionice: od kostimiranih zabava s omiljenim likovima, likovnih radionica, radionica izrade stripa, raznih igara i čitaonica do igrokaza, lutkarskih i dramskih predstava. Mnogi će se na jedan dan naći u ulozi junaka iz svijeta knjige i stripa.

I odrasla publika će se imati prilike okupiti oko svojih omiljenih likova, ali u brojnim drugim programima koji će se odvijati u 174 grada i mjesta širom Hrvatske, u knjižnicama, knjižarama, odgojno-obrazovnim ustanovama, institutima, kulturnim centrima, muzejima, i mnogim drugim prostorima 'ljubiteljima knjige'. Noć knjige obilježit će i starački domovi, bolnice, zatvori, te radio i televizijske postaje. Ove godine program u Noći knjige po prvi puta organiziraju i mjesni odbori i općine koje su za stanovnike svojih mjesta ili gradskih četvrti pripremili bogat program s ciljem okupljanja svih stanovnika kvarta u zajedničkom slavlju i promicanju ljubavi prema knjizi i čitanju.

Uz pisce, ilustratore, urednike, prevoditelje, stripaše, glumce, izvođače i mnoge druge kreativce, Noć knjige obilježit će i glazbenici, od kojih možemo izdvojiti nastup grupe Elemetal i Zorana Predina.

OBLJETNICE

Povod za promišljanje o našim najdražim fiktivnim likovima i herojima ove nam godine pruža i niz obljetnica koje brojimo: 180 godina od objavljivanja romana „Junak našeg doba“, 80 godina izlaženja Marvelovih stripova, 50 godina izlaženja 'Alana Forda', 90 godina od prve pojave Popaja, 50 godina od rođenja i 20 godina od smrti Edvina Biukovića i dr. I NOĆ

KNJIGE IMA SVOG SUPERJUNAKA…

Zaštitni znak ovogodišnje manifestacije je Knjigomir, junak s posebnim moćima koje je stekao zahvaljujući knjigama. Svoju univerzalnu poruku o važnosti knjige i vrijednosti čitanja prenijet će nam točno u podne u najvećoj hrvatskoj knjižnici. Autor vizualnog rješenja je dizajner Boris Kuk, a zanimljivosti iz Knjigomirova putovanja s udaljene planete Libromeda do Zemlje i Noći knjige vješto su ilustrirale ruke Josipa Sršena i Sebastijana Čamagajevca. Sretni smo stoga što ćemo upravo Knjigomira ugostiti na svečanom otvaranju najživahnije knjiške manifestacije na planetu Zemlji. Svečano otvorenje ovogodišnje Noći knjige, održat će se 23. travnja 2019. u 12 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Program će započeti predstavljanjem najnovijih rezultata istraživanja tržišta knjiga u Republici Hrvatskoj. Iz godine u godinu (2012. – 2019.) Noć knjige osmišljava i naručuje istraživanje čitalačkih preferencija i preferencija kupovanja knjiga hrvatskih građana, a od ove godine u suradnji s novom agencijom Kvaka, koje nam donosi konkretne podatke o čitanju i kupovanju knjiga u Hrvatskoj. U sklopu programa otvorenja javnost će se upoznati s najnovijim rezultatima, iz ožujka 2019. godine.

NOĆ KNJIGE ZA ŠKOLARCE

S obzirom na to da ovogodišnja Noć knjige „pada“ u vrijeme školskih praznika, za mlade entuzijaste priređen je likovni i literarni natječaj 'Koji si ti lik?!' koji je provela Hrvatska udruga školskih knjižničara. Na natječaj su pristigla 72 literarna rada i 81 strip iz 78 osnovnih i srednjih škola Hrvatske i jedne hrvatske osnovne škole iz Luksemburga. Nagrade učenicima koji su prema kriterijima originalnosti i kvalitete najbolje prikazali zadanu temu bit će uručene na svečanom otvaranju manifestacije u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje će uz izložbu Sršenovih radova biti izloženi i stripovi naših mladih pobjednika. Značajan broj škola obilježit će Noć knjige 23. travnja, a dio ih je odlučio organizirati programe prije i nakon Uskršnjih praznika. Entuzijazam kojim pristupaju Noći knjige, čak i onda kada su na zasluženom odmoru, organizatore manifestacije osobito raduje.

BOOKTUBE KANAL NOĆI KNJIGE

Za strastvene knjiške moljce, zaljubljenike u knjigu, kao i u suvremene tehnologije i načine komunikacije, pokrećemo BookTube kanal Noći knjige posvećen knjigama. Pozivaju se entuzijasti da snime kratki video na hrvatskom jeziku o svojim omiljenim knjigama, herojima i raznim drugim knjiškim temama i postanu šaptači knjigama – knjiški influenceri! Priču mogu i dodatno začiniti maskirajući se u svog junaka ili tako da uz priču o njemu pokušaju stvoriti scenu iz knjige koju žele oživjeti. A videoprilog mogu snimiti i udvoje, postajući pritom glumci koji će omiljenim likovima iz svijeta fikcije pružiti novi život u posebnoj scenskoj izvedbi. Više detalja dostupno je na stranicama Noći knjige.

PRODAJNE AKCIJE, POPUSTI I OPROSTI

Mnogi za Noć knjige žele kupiti ili darovati knjigu, smatrajući je dragim poklonom. Za tu su priliku i ove godine knjižari i nakladnici pripremili prodajne akcije i popustekoji će se moći ostvariti tijekom cijelog dana u knjižarama i antikvarijatima širom Hrvatske. Mnoge će knjižnice nuditi besplatan upis, a onima zaboravnima u pojedinim će se knjižnicama omogućiti vraćanje knjiga bez naplate zakasnine.

PROJEKCIJE NAD FONTANAMA U NOĆI KNJIGE 2019.

U utorak 23. travnja, u večernjim satima, na fontanama ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice javnost će moći uživati u 3D projekcijama motiva koji vizualno obilježavaju ovogodišnju Noć knjige. Fotografije i videosnimke „Knjigomira nad fontanama“ možete podijeliti na društvenim mrežama uz oznake: #knjigomir #nocknjige.

PUTUJ S KNJIGOM!

Noć knjige će se treću godinu zaredom obilježiti u putničkom prijevozu Jadrolinije i Hrvatskih željeznica. Na deset brodskih linija, u sva tri plovna područja, od sjevera do juga Jadrana, putnici će uživati slušajući audiopriče/zvučne knjige za djecu. Priče je ustupila je Croatia Records iz svoje edicije 'Bakine priče'. Na kopnu, u prigradskim vlakovima Grada Zagreba, HŽ Putnički prijevoz će omogućiti emitiranje audiopriča/knjiga za djecu. Stoga vas pozivamo da svoje najmlađe povedete na vožnju vlakom i da zajedno poslušate njihove omiljene priče.

NOĆ KNJIGE ZA HUMANOST

Organizatori Noći knjige, kao i svake godine do sada, manifestaciji nastoje dati humanitarnu notu, ukazujući na one kojima je potrebna naša pomoć. Zahvaljujemo nakladnicima koji su se i ove godine odazvali našem pozivu te donirali knjige Udruzi MoSt iz Splita odnosno njihovu Centru za beskućnike i Centru podrške za djecu i mlade s problemima u ponašanju.