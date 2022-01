Ovo su najprodavanije knjige u Hrvatskoj tijekom prosinca 2021. godine

Portal za knjigu i kulturu čitanja Moderna vremena najavljuje i kako će uskoro objaviti rezultate najprodavanijih knjiga za čitavu 2021. godinu, što ćemo također prenijeti na stranicama kulture tportala

Ali, to nije sve što se tiče hrvatskih autorica/a - javljaju nam iz Modernih vremena - jer u TOP 50 nalazi se još nekoliko naslova: "Sinovi, kćeri" Ivane Bodrožić (Naklada Hermes), "Okretište" Damira Karakaša (Disput), "Zadnja ruka" Renata Baretića (Hena com), "Sine, idemo kući" Ivice Prtenjače (V.B.Z.) i "Stolareva kći" Marine Vujčić (Fraktura), što je vrlo dobar udio knjiga iz hrvatske književnosti, no koji istovremeno ukazuje i na očiti izostanak značajnijeg broja većih prijevodnih uspješnica.