Ovih deset knjiga domaćih autora i autorica obilježile su 2021. godinu: izdvojili smo naslove koje nikako ne biste smjeli zaobići

Naša lista važnih domaćih djela objavljenih u 2021. donosi red poezije, autofikcije i autobiografije, ratne proze, zatim pikarskog i krimi-romana... Tu je i nekoliko eksperimentalnih djela, kao i zbirki kratkih priča

Donosimo inventurnu listu domaćih naslova, štampanih u 2021. godini, koje nikako ne biste smjeli propustiti pa ako jeste: mogli biste se osvrnuti na njih početkom iduće godine i tako nadoknaditi propušteno. Godišnji, limitirani popisi - presjek situacije - popularna je, ali i opasna rabota. Naime, sigurno će nešto biti propušteno. Tako se umalo dogodilo i našoj listi, na koju smo morali dodati i jedanaesti, pa i dvanaesti naslov. No, i tome unatoč, ostaje bojazan da smo nešto važno propustili.

'Ova briljantna knjiga poezije istovremeno se ukazuje čitatelju u vremenskom okviru jednog jedinog dana, ali i u sva četiri godišnja doba. I kao što nije baš lako shvatiti kako to četiri godišnja doba stanu u jedan beskrajni dan, tako nije jednostavno, a možda ni potrebno, ovu formalno knjigu poezije, a to je valjda jer je objavljena u biblioteci Poezija, rodno, vrsno, ni žanrovski odrediti', stoji u obrazloženju žirija.

Okretište je roman koji se izravno bavi ili bolje reći bori s traumom protagonista koji prolazi kroz teško iskustvo. Riječ je o autofikcionalnom djelu, Karakaševom dosad najintimnijem tekstu. Iako u njemu nema niti spektakla niti crne kronike, ovaj roman ostavlja bez daha; ogoljen do srži, Okretište je bolno dirljiva posveta životu, preživljavanju. Za Karakaša je ovo bilo daleko najteže pisanje dosad, fizički ga je – kako je znao izjaviti u intervjuima – boljelo svako slovo koje je udario. U snove mu – svjedoči ovaj roman – i danas dolaze preci, djedovi, pradjedovi, sve redom osvetnici, bivši vojnici, legionari, donose svoje oružje, traže da bude oko za oko, zub za zub, traže da riješi ovu nepravdu jer nizašto nije kriv i nikome nije ništa napravio.

Đorđe Matić - Niotkuda s ljubavlju (Ljevak, 2021.)

Glavni junak romana Niotkuda s ljubavlju 1991. odlazi iz domovine jer osjeća da će stvari krenuti po zlu i da će njegovo, dotad uobičajeno ime, odjednom zazvučati kao poziv na nasilje. Kao egzilant koji se 'nije izgubio ali se nije ni našao' on luta od sjevera do juga kontinenta, ne nalazeći utjehe ni u omamljivoj magmi sjećanja. Nakon epizode u Rimu, privremeni dom nalazi u Amsterdamu, u zemlji i gradu 'gdje su snovi nepoželjni' a on ih, ustrajno, sanja. Jedna žena, i jedna knjiga, trebale bi zatvoriti krug njegova života.

'Pisan otmjenim, rafiniranim, eruditnim stilom – u kojemu mnogoznanje ne zvuči nametljivo – ovaj je roman priča o potrazi za izgubljenim ljubavima. Đorđe Matić suvereno vlada jezikom, koji je, kao malo koji u tradiciji naše fikcijske proze, prepun lirike i glazbe. Ulazak u ovo majstorski pisano djelo nalik je na odiseju u kojoj plovimo po moru glazbe, sjećanja, čežnje za iskonom koji trajno izmiče', napisao je o romanu Boris Rašeta.