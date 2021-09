Ivici Prtenjači V.B.Z.-ova nagrada za najbolji neobjavljeni roman

Četrnaesti Vrisak - riječki sajam knjiga i festival autora, počeo je u nedjelju dodjelom ovogodišnje V.B.Z.-ove nagrade za najbolji neobjavljeni roman, koja je pripala Ivici Prtenjači za roman 'Sine, idemo kući'

Prtenjača je zahvalio svima kazavši da je zadovoljan i da mu je drago da je knjiga ugledala svjetlo dana i da će ju ljudi čitati.

Kako je rekao autor, knjiga je dijelom autobiografska, a bavi se univerzalnim temama i odnosima.

'Radnja se događa u prvom pandemijskom proljeću, pisao sam u realnom vremenu i to je na neki način bio moj odgovor na pandemiju i zatvaranje, na tu nejasnoću koja se događa, svjestan da to neće trajati kratko i da je svijet doživio malu apokalipsu, do sljedeće, ove ili one vrste te da smo pred civilizacijskim izazovom na sve moguće načine', rekao je Prtenjača.

Knjiga ima dvije paralelne radnje. Glavni lik drži svojoj sobi tri fotografije s tri vjenčanja i nakon dugo vremena ih gleda. Njegova majka ih je donijela sa sela, zajedno s ocem, koji ima konačnu dijagnozu, nalazi se u bolnici, no želi izaći iz nje i umrijeti u svojoj kući.

'Bilo mi je vrlo važno u knjigu napisati, ona je došla preko reda, u vrijeme kada pišem knjigu kratkih priča, ali sam krenuo za ovom pričom i brzo ju napisao', rekao je Prtenjača.

Na Vrisku oko 70 pisaca i kritičara

Tijekom Vriska, do 19. rujna, bit će održano više od 40 programa posvećenih najznačajnijim stranim i domaćim književnicima, uživo i online, koncerti, izložbe, okrugli stolovi, dječji program, a najavljeni je oko 70 pisaca i kritičara.

Tema ovogodišnjeg Vriska je 'Rijeka poezije' – vraćanje stihovima u doba pandemije, potresa i nesigurnosti, komercijalizacije umjetnosti i nedostatka vremena za kulturu.

Bit će predstavljena nova izdanja više od 10 pjesnika i pjesnikinja, s kojima će se, osim o njihovom pisanju i nastanku novih zbirki, razgovarati i o poziciji i ulozi poezije u suvremenom društvu.

Za ponedjeljak, 13. rujna, najavljen je razgovor s jednim od središnjih gostiju festivala, marokansko-francuskim pjesnikom Abdellatifom Laâbijem, o zbirci 'Stablo pjesama'. On je za svoje knjige dobio najprestižnije europske pjesničke nagrade, poput Goncourtove nagrade za poeziju i Velike nagrade frankofonije Francuske akademije.

Nove knjige će na festivalu predstaviti Vladimir Arsenić, Semezdin Mehemedinović, Aleksandar Prokopiev, Ognjen Spahić, Mile Stojić, Damir Uzunović i Dragan Velikić.

Od domaćih autora najavljeni su: Ivana Bodrožić, Zoran Ferić, Drago Glamuzina, Željka Horvat Čeč, Mladen Blažević, Ivica Đikić, Tatjana Gromača, Dubravko Ivaniš – Ripper, Marinko Koščec, Rajko Grlić, Andrijana Kos Lajtman, Davor Mandić, Lukas Nola, Marko Pogačar, Borivoj Radaković, Damir Radić, Vedrana Rudan, Roman Simić, Velid Đekić, Frida Šarar, Marko Tomaš i Zoran Žmirić.

Sajamski dio Vriska predstavlja hrvatske izdavače, koji će se predstaviti novitetima, ali i starijim naslovima i klasicima, po prigodnim cijenama.

U sajamskom dijelu, do 24. rujna, na nekoliko prodajnih punktova, sudjeluju: V.B.Z., Naša djeca, Fraktura, Znanje, Mozaik knjiga, Planetopija, Profil, Fokus komunikacije, Felix libar, Leo Commerce, Meandar, Naklada Jesenski Turk, Veble, Sandorf, Stilus knjiga, Naklada Ljevak i drugi.

Novost ovogodišnjeg Vriska je program za djecu koji će se održavati u Dječjoj kući u art-kvartu Benčić, a najavljene su interaktivne radionice i predstavljanja izdanja za djecu.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Rijeke, Ministarstva kulture RH, programa Kreativna Europa Europske komisije, Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, Tradukija i Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore.