Izložba Davida Maljkovića za početak najvećeg kulturnog tuluma u Rijeci

Dan prije službenog otvorenja Rijeke 2020, Europske prijestolnice kulture, u petak, 31. siječnja, u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u 20 sati otvorit će se prva velika EPK izložba - 'S kolekcijom' vizualnog umjetnika Davida Maljkovića

Središnji dio izložbe je prostorno-specifična intervencija u kojoj Maljković dio fundusa MMSU postavlja u izložbeni prostor na drugom katu muzeja. Izložba 'S kolekcijom', zamišljena je kao zajednički rad i interakcija s drugim umjetnicima mlađe generacije. Tako je Dora Budor izvela intervenciju na pročelju zgrade MMSU, prema Krešimirovoj ulici, obojivši je u potpunosti u crvenu boju. Naziv intervencije je 'There’s something terrible about reality and I do not know what it is. No one will tell me', što je, kako je rekla kustosica izložbe Ivana Meštrov, izravna asocijacija na Antonionijevu 'Crvenu pustinju' i dotiče se neizvjesnosti današnjice i izaziva psihologijski efekt kod posjetitelja.