Otvoren novi stalni postav Muzeja grada Splita

Novi stalni postav Muzeja grada Splita pod nazivom "Palača života, grad mijena“ svečano je otvoren u utorak, predstavljajući, u prostoru obnovljenog prizemlja Velike Papalićeve palače, bogatu i slojevitu povijest Splita od njegovih antičkih početaka do renesansnog razdoblja.

Otvorenje novog postava predstavlja završnicu opsežnog projekta koji je obuhvatio temeljitu građevinsku obnovu, recentna arheološka istraživanja te razvoj suvremenog muzeološkog koncepta. Kroz multimedijalne sadržaje i inovativne interpretacijske metode, postav posjetiteljima pruža uvid u više od dva tisućljeća urbanog i kulturnog razvoja grada. Svečanost otvorenja okupila je brojne uzvanike iz javnog, kulturnog i političkog života. Uz prigodni program, okupljenima su se obratili ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, predsjednik Upravnog vijeća Muzeja Nikola Aleksić te autor muzeološke koncepcije Joško Belamarić. Obuljen Koržinek istaknula je važnost tog projekta ne samo za Split, već i za cijelu Hrvatsku.

“Ovo je jedan od zaista vrijednih projekata. Posebno nas raduje što smo kroz suradnju s Gradom Splitom i Muzejom uspjeli revitalizirati još jedan važan segment gradske kulturne infrastrukture. Split je, uz Zagreb, trenutačno grad s najvećim ulaganjima u muzejski sektor,” rekla je, podsjetivši i na obnovu brojnih državnih muzeja u gradu, uključujući Arheološki muzej i Galeriju Meštrović. Boban je ocijenio da se tim projektom dodatno učvršćuje status Splita kao grada baštine. “Nakon obnove Gradske vijećnice i ovog prostora, očekuje nas i otvorenje Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika. Zahvaljujući ovim ulaganjima, baština se ne samo čuva, već i interpretira na način koji privlači i građane i turiste,” rekao je.

