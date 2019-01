Osvojite knjigu i ulaznice za predstavljanje knjige 'Glavom kroz zid' Zorana Predina

Nepopravljivi romantik, vječni šaljivdžija, neizliječeni nostalgičar, oštar kritičar, neostvareni košarkaš – sve je to i mnogo više jedan od najvažnijih kantautora, pjesnika i pjevača s ovih prostora Zoran Predin

U svojoj drugoj proznoj knjizi Glavom kroz zid Predin se u tridesetak proznih minijatura suvereno kreće od tmurne političke sadašnjosti do buntovnih mladenačkih dana, od intimnih obiteljskih zgoda do žestoke kritike nacionalizma. Svejedno prepričava li stare zgode iz karijere Lačnog Franza kada je bio pod sumnjom da podriva sistem i kada je brisao pljuvačku o crvenu zvijezdu ili kada opisuje strah od zubara, u baš svakoj životnoj situaciji on bira teži put, bez zadrške se svrstava na stranu slabih i uvijek pliva protiv struje, ne da bi bio drugačiji, već da bi ostao čovjekom.

Glavom kroz zid knjiga je o hrabrosti da se svatko stalno suočava sa sobom i da bude onaj tko jest, a ne onaj kakvoga ga želi vidjeti okolina. Opčinjen malim užicima, ljepotom, hranom, glazbom, morem, prijateljstvima, Zoran Predin u ovim pričama daje cijeloga sebe do posljednjeg poljupca, on hoda po stopama nježnoga sjećanja pozivajući na to putovanje i svoga čitatelja i čitateljicu.

Zoran Predin rođen je 1958. u Mariboru. Neostvareni košarkaš. Domar. Poštar. Noćni čuvar. Agent osiguravajućeg društva. Prodavatelj ploča. Učitelj na selu. Kantautor i povremeni pisac. Objavio je 39 glazbenih albuma, tri zbirke uglazbljenih tekstova i dvije knjige kratkih priča. Vuk samotnjak. Otac petero djece. Zasad ima petero unuka. Voli tripice, dunju i crni humor. Zaljubljen je u statičnu i pokretnu ljepotu. Danas je gastarbajter u Ljubljani.

Predstavljanje knjige je 4. veljače u 20 sati u Zagrebačkom kazalištu mladih. Cijena ulaznice je 40 kuna i vrijedi kao vaučer za kupnju knjige na promociji. Ulaznice možete kupiti na www.fraktura.hr i u knjižarama Znanje (Gajeva 1), Menart (Avenue Mall) i Hoću knjigu (City Centar one West).

