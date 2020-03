Od kultnih preko animiranih do svježih: Popisali smo sve serije koje biste trebali pogledati u izolaciji

Ako si nikada dosad niste dopuštali maratonsko gledanje TV-serija zato što je to prepasivno, nije zdravo toliko sjediti i ležati i 'zašto da gubim vrijeme kada je vani tako divan dan', sada za tu aktivnost imate opravdanje koje je došlo s najviših državnih vrhova i iz kriznih stožera. Morate što više boraviti kod kuće, morate se socijalno distancirati i kad je već tako, dopustite si ovaj mali užitak. Navalite na gledanje serija koje su kod nas dostupne putem streaming servisa, a u nastavku vam donosimo preporuke za odabir - od klasika i kult-favorita do novijih serija.

POGLEDAJTE PROPUŠTENE KLASIKE Svi su vam o njima pričali, kritičari i novinari stavljaju ih na vrhove top-ljestvica desetljeća, stoljeća, godine, ovoga i onoga, a vi ih nekako nikada niste uspjeli odgledati. Nema frke, većina najboljih serija zlatnog doba televizije dosutpna je na ovaj ili onaj način putem streaming servisa, a jedna od prednosti odabira neke od tih serija za samotno bindžanje dok ste izolaciji jest to što imaju poveći broj dostupnih epizoda i sezona pa doista možete uroniti u njihov svijet na neko dulje vrijeme, možda čak i do kraja izolacije. Dapače, mi vam ih preporučujemo čak i ako ste ih gledali u premijernom izdanju jer repriza zna iznenaditi - u tako kvalitetnim serijama čak i pri ponovljenom gledanju sigurno ćete pronaći nešto što vam je promaklo prvi put, a većinu ste epizoda od prvog gledanja ionako zaboravili. Pa da vidimo, koji su to TV-serijski klasici koje vam preporučujemo: HBO-ov 'KLASIČNI TROLIST' - 'Obitelj Soprano', 'Dva metra pod zemljom' i 'Žica' Sve troje u cijelosti je dostupno na streaming servisu HBO GO ili na HBO-ovoj videotečnoj usluzi HBO On Demand, a koju ćete seriju od te tri odabrati, ovisi o vašim afinitetima (mi bismo preporučili SVE TRI!). 'Obitelj Soprano' nezaboravan je uvid u život suvremenog mafijaškog bossa Tonyja Soprana (fenomenalni pokojni James Gandolfini u ulozi života), njegovu obitelj i Obitelj, a sve to iz psihoanalitičke perspektive, jer newjerseyski grubijan na početku serije počinje doživljavati opake napadaje panike pa završava kod psihijatrice Jennifer Melfi (jednako nezaboravna Lorraine Bracco), gdje kroz seanse doznajemo što stoji u pozadini Tonyjeve ličnosti, reakcija, pa i tragične persone koja nije mogla biti ništa, nego točno ono što jest. Sopranosi se smatraju jednom od najboljih ikad snimljenih TV serija, pokupili su sve nagrade koje su mogli, glumačka ekipa je na nevjerojatnoj razini i, ukratko, nemate isprike da je ne pogledate ili reprizirate.

Dok su Sopranosi psihoanalitički uvid u prirodu i ponašanje jednog (i više) gangstera, 'Žica' (The Wire) izrazito je sociološki prikaz kriminala na jednom mikropodručju, točnije, u siromašnim dijelovima Baltimorea, iz kojih potječe tvorac serije, David Simon, nekadašnji policajac i nekadašnji novinar crne kronike. Svaki će vas iskusni serijoljubac pa i TV kritičar, međutim, kod 'Žice' upozoriti na jednu stvar - ova serija čudno počinje i treba 4-5 epizoda da se na nju naviknete. Nekima to neće biti problem - da je problem svima, ne bi vjerojatno nikada dosegla takvu popularnost i ne bi bila tako hvaljena kao što jest, ali gledatelji i kritičari su čak i prvi prvom prikazivanju imali težak odnos s početkom ove serije, mnogi su zbog toga i odustali. Mi vam, međutim, poručujemo - NEMOJTE ODUSTATI! Izdržite tih prvih 4-5 epizoda, pripremite se na to da ćete likove, dijaloge i događaje hvatati posvuda i 'Žica' će vas nagraditi jednim od najvećih, najtragičnijih i najbrutalnijih epova o kriminalu, policiju, siromaštvu i ljudskom stanju koji su ikada prikazani na televiziji. Nešto 'tiša', intimnija, više orijentirana na obitelj i obiteljske odnose treća je klasična serija iz 'HBO-ova trolista' - 'Dva metra pod zemljom' (Six Feet Under), autora Alana Balla kojeg mnogi gledatelji možda znaju kao scenarista fenomenalnog filma American Beauty te autora serije True Blood. Serija govori o obitelji Fisher, obitelji pogrebnika čiji patrijarh, Nathaniel Fisher sr., pogiba odmah u prvoj epizodi, pa njegovu ulogu donekle preuzima razmetni sin Nate Fisher (sjajan Peter Krause). Kroz pomalo bizarnu atmosferu pogrebničke kuće u kojoj obitelj Fisher živi, ljubi, sastaje se, rastaje i prolazi brojne životne peripetije, ova serija ispunjena smrću (svaka epizoda započinje neobičnom smrću jednog od klijenata pogrebne kuće Fisher) zapravo je oda životu, njegovoj ljepoti i prolaznosti. Obavezno je pogledajte ili reprizirajte, sigurno će vas pratiti do kraja života.

KLASIČNI SITCOMOVI I HUMORISTIČNE SERIJE Na streaming servisima ima i podosta klasičnih, hvaljenih i popularnih sitcomova i humorističnih serija, bez obzira jeste li ljubitelj tradicionalne forme (više kamera, snimano u studiju, nasnimljeni smijeh) ili onih malo razbarušenijih i konceptualnijih. Prvi od svih, dakako, na pamet vam mora pasti klasik nad klasicima, američki sitcom 'Prijatelji', koji je sa svih svojih deset sezona dostupan na Netflixu i koji će vam sa svojim šareno obojenim stanovima u kojima žive Monica, Rachel, Phoebe, Chandler, Ross i Joey sigurno donijeti utjehu u najsamotnijim trenucima jer ova serija, osim što ima doista zabavne i smiješne momente, ima nevjerojatnu sposobnost da vas uvuče u sebe i stvori vam dojam da ste i vi jedan od prijatelja. A ako vam 'Prijatelji' od silnih repriza već izlaze na oči, uši i nos, također na Netflixu imate i poprilično dostojnu zamjenu - nešto noviji, ali isto klasični sitcom o grupici prijatelja u New Yorku - seriju 'Kako sam upoznao vašu majku', koja u devet sezona prepričava život glavnog junaka prije nego što je upoznao svoju suprugu i majku svoje djece. A ako vam ni to nije dosta, tu je i jedan od novijih favorita, Chuck Lorreova 'Teorija velikog praska', koja je sa svojim geekovima Leonardom, Sheldonom, Rajom i Howardom dostupna i na Netflixu i na HBO GO. Povrh toga, na HBO GO možete pogledati i 'Mladog Sheldona', seriju koja govori o djetinjstvu najupečatljivijeg lika iz serije.

Ako pak imate pristup streaming servisu Amazon video, obradovat će vas da ondje možete pogledati sve sezone jednog od najhvaljenijih sitcomova devedesetih - 'Seinfeld'. Serija 'ni o čemu', koja je svojom pojavom promijenila sve u dotadašnjem shvaćanju humorističnih serija proizvela je neke od legendi humorističkih likova i u televizijski program uvela teme o kojima se dotad nije pričalo, a svjetsku je slavu, bogatstvo i ugled donijela ne samo naslovnom junaku, Jerryju Seinfeldu, nego i njegovu koautoru, Larryju Davidu, koji je nakon 'Seinfelda' snimio neobičnu, pomalo neugodnu, improvizatorsko-humorističnu seriju o fikcijskoj varijanti samoga sebe, 'Bez oduševljenja, molim' (Curb Your Enthusiasm), koju u cijelosti možete pogledati na platformi HBO GO. Na Amazonu možete pogledati i neke od najcjenjenijih humorističnih serija koje su zasnovane na mockumentary stilu, odnosno na stilu lažnog dokumentarca, u kojem tobožnja filmska ekipa snima junake u svakodnevnim situacijama. Dvije najpoznatije ili, da ponovimo taj izraz, klasične serije toga tipa su američka verzija serije 'U uredu' (The Office) i 'Parks and Recreation', a na Amazonu, ali i na HBO GO dostupan je i suvremeni klasik ovoga žanra i jedna od najboljih suvremenih humorističnih serija - 'Moderna obitelj', u čijih 11 sezona možete pratiti doživljaje klana Pritchet-Dunphy-Tucker i njihove djece.

ANTIJUNACI NOVOGA TISUĆLJEĆA Proizašli na slavi 'Sopranosa', 'Žice' i sličnih televizijskih vrhunaca s prijelaza u novo tisućljeće, u prvih desetak godina dvijetisućitih televizijske ekrane obogatili su novi, neki kažu, još veći vrhunci TV produkcije. Uglavnom zasnovani na središnjem antijunaku, odnosno problematičnoj osobi kroz čiji život autori razmatraju sve aspekte života, smrti, budućnosti i prošlosti, ovi televizijski hitovi su bezvremena ostvarenja, a, što je još bolje, čekaju vas spremni na streaming servisima. Dva vjerojatno najpoznatija - oba dostupna putem Netflixa su 'Momci s Madisona' (Mad Men) i 'Na putu prema dolje' (Breaking Bad) - prvi prekrasna, stilizirana saga o šezdesetima i sedamdesetima u oglašivačkoj industriji New Yorka, koncentrirana na Dona Drapera (Jon Ham), nesretnog stručnjaka za reklame koji sije nesreću kamo god stigne jer se ne može iskopati iz svoje, ali i na cijelu plejadu upečatljivih likova koji se bore s izazovima života u kapitalističkoj americi sredine dvadesetog stoljeća, usput izgledajući spektakularno u modi i frizurama toga vremena. 'Na putu prema dolje' nije tako stilizirana i frizirana, ali je silno zanimljiva, uzbudljiva, ali i meditativna priča o srednjoškolskom profesoru kemije koji, kada oboli od karcinoma, odluči sigurnost svoje obitelji osigurati tako da počne sam proizvoditi metamfetamin te se odjednom, iz pitomog lika kojeg svi pomalo gaze, transformirajući u opasnog negativca koji ne preže ni pred čim da bi ostvario svoje ciljeve. Bryan Cranston i Aaron Paul u ovoj su seriji ostvarili uloge života, a vama su sve epizode ove serije dostupne na Netflixu. Ako pak poželite još malo sličnoga, na Netflixu su dostupne i sve dosad izdane epizode serije 'Better Call Saul', koja je takozvani spin-off 'Breaking Bada', a na istoj platformi možete pogledati i 'Breaking Bad: El Camino', film kojim je cijela saga zaključena.

KULT-KLASICI, SVEMIR I FANTASTIKA Ako volite svemir & priključenja, a niste fanatični ljubitelji Zvjezdanih staza - a i ako jeste, ali ste u zadnje vrijeme zapustili tu svoju strast, samoizolacija vam neće teško pasti jer na streaming platformama možete pronaći sve izdanke Star Trek franšize. Netflix je tu najplodonosniji jer nudi gotovo sve - od originalne serije s kapetanom Kirkom, Spockom, tribbleovima i zelenim ženama, preko Nove generacije s kapetanom Picardom, number oneom, savjetnicom Troi te nezaboravnima Datom i Worfom, tu je i odiseja nesretnog Voyagera kroz delta kvadrant pod palicom kapetanice Janeway, uz puno Borga i kultnu Sedmu od Devet, na raspolaganju su vam i sve sezone serijala Deep Space Nine, a ponuda se proteže i do dvije kompletne sezone Discoveryja, jednog od dva najnovija izdanka franšize. Ako pak želite gledati upravo tekućeg Picarda, to možete učiniti ako imate pristup Amazon Videu. Dok sve to pogledate, proći će i epidemija i ljeto i jesen. Za one koji vole noviji, mračniji pogled u svemir, Amazon je otkupio sve sezone serije 'The Expanse', za one koji vole animirani i humoristični pogled u budućnost, na Amazonu također postoje sve sezone kultne 'Futurame', genijalnog crtića tvoraca 'Simpsona', o momku iz New Yorka koji, zbog zabune sa zamrzavanjem dospije u New York 3000. godine, a ako vam đir nije samo svemir, nego i paralelne realnosti, na istoj platformi pronaći ćete i seriju 'Čovjek u visokom dvorcu' (The Man in the High Castle), o svijetu u kojem su sile osovine pobijedile u Drugom svjetskom ratu te pokretu otpora koji se nastoji oduprijeti japanskom carstvu i Trećem Reichu koji vladaju Amerikom. Tu samo upozoravamo da je serija nešto slabija u prve dvije sezone, ali postaje bolja u trećoj. Naravno, kad smo kod fantastike i nepostojećih svjetova, ova izolacija može vam dobro doći i ako ste pripadnik one svjetske manjine koja još nije pogledala 'Igru prijestolja'. Sve sezone, a i dodatni sadržaji vezani uz seriju dostupni su na HBO GO-u, a uranjanje u svijet Westerosa doista je poduhvat dostojan disciplinirane izolacije u kojoj se jedva izlazi iz kuće.

KAO SAPUNICE, ALI S MANJE EPIZODA Jedan od najvećih guštova pri bindžanju televizijskih serija jest onaj kada se možemo prepustiti složenim zapletima u privatnim životima glavnih likova i zaboraviti na svoje probleme. Ljubavni jadi, obiteljske spletke, tinejdžerske zlobe, nenadane trudnoće, članovi obitelji koji izviru niotkuda i slično. Sve to podsjeća na sapunice, ali zapravo nije - serije koje vam preporučujemo u ovom odjeljku su kompaktnije, odnosno nemaju tisuće epizoda, nego po nekoliko od desetak-dvadesetak, ali ćete u njima zaploviti emotivnim brzacima s njihovim glavnim likovima baš kao što to vaša baka čini u svojoj omiljenoj telenoveli. Za početak, odmah jedan preokret - na Netflixu možete pogledati sjajnu meta-sapunicu 'Jane the Virgin', o mladoj Amerikanki latinskog porijekla koja, iako je djevica, s dvadesetak godina ostaje trudna s djetetom svojega šefa. Kako? Lijepo! Ginekologinja joj je zabunom, umjesto da joj načini papa-test, implantirala embrij. 'Jane the Virgin' prepuna je takvih nevjerojatnih, pretjeranih zapleta, pa i likova i u tome je silno duhovita, ali i dirljiva. Od srca vam preporučujemo, makar i ne voljeli 'sapuničarske' serije. Na Amazonu vam je pak dostupna jedna od najskupljih, najbolje snimljenih i odglumljenih i najpopularnijih sapunica u zadnjih desetak godina - 'Downton Abbey'. Ako niste pratili ovu sagu o aristokratskoj engleskoj obitelji koja počinje potonućem Titanica, a traje sve do sredine dvadesetog stoljeća, ovo je prava prilika da se njome pozabavite - sigurno nećete zažaliti. Od kostimiranih serija britanske provenijencije na Netflixu definitivno treba spomenuti seriju 'Kruna' (The Crown), također hiperskupu, hiperkvalitetnu i hipermelodramatsku seriju o engleskoj kraljici Elizabeti, koja je ove godine upravo dovršila svoju treću sezonu, pokrivajući tako prvih dvadeset pet godina njezine vladavine. Za one koji vole doktorske drame, Amazon nudi kompletan 'Uvod u anatomiju', za ljubitelje teen serija na Netflixu je kompletan 'Glee', na HBO GO-u su 'Slatke male lažljivice', a za one koji vole vampire, Amazon ima kompletnu 'Buffy', a HBO GO 'True Blood'.

NOVIJE STVARI Od novijih serija, pri čemu pod 'novije' računamo sve ono što možda niste pogledali u zadnjih pet godina, ali i najnovije serije, izbor je povelik, samo što treba imati na umu da što je serija novija, to ćete imati manje epizoda/sezona za gledanje pa bi vas moglo frustrirati što ćete seriju brzo 'potrošiti', a onda vam ostaje čekanje na novu sezonu. No svejedno, hajdemo redom. Dvije najbolje relativno recentne serije koje možete pogledati na streaming servisima dostupnim u Hrvatskoj bez ikakve su sumnje Netflixov 'BoJack Horseman' i HBO-ovi 'Preostali' (The Leftovers), s tim da vam u slučaju ove potonje savjetujemo oprez. Naime, teška drama o tome što se događa kada jednoga dana sa Zemlje neobjašnjivo nestane 2 % njegova stanovništva i o ljudima koji se pokušavaju izboriti s novonastalom situacijom, emotivnim i fizičkim gubicima, mogla bi vam u ovoj situaciji teško sjesti na želudac i srce pa vam je, iako je vrhunska, preporučujemo samo ako ste potpuno psihički stabilni i nimalo skloni depresiji. 'BoJack Horseman' pak, iako je također priča o liku koji pati od depresije (detaljnije pročitajte u tekstu ovdje), dovoljno je razigran, šaren, pa i duhovit da se uz njega možete i odlično zabaviti. I da, riječ je o animiranoj seriji, ali nemojte da vas to odbije. BoJack je animirana serija čak i za one koji ne vole animirane serije. No kad smo već kod animiranihserija, na Netflixu su vam na raspolaganju i sve dosad emitirane epizode animirane serije 'Rick i Morty', SF-serije o nepristojnom djedu i njegovu zbunjenu unuku koji lete svemirom doživljavajući svakojake, nerijetko svetogrdne i proste pustolovine. Više o seriji možete pročitati ovdje.

Na HBO GO-u vam je dostupna i kompletna nedavno završena humoristična serija 'Silicijska dolina', o skupini mladih programera koji se pokušavaju probiti sa svojim inovacijama u bizarnom svijetu visoke tehnologije i brutalnog kapitalizma Silicijske doline (više o seriji ovdje i ovdje), a ako vam nakon Ricka, Mortyja i momaka iz hi-techa još nije dosta bezobraznog humora i razotkrivanja američkih mitova, onda svakako, također na HBO-u, pogledajte 'Potpredsjednicu', izvrsnu seriju Armanda Ianuccija u kojoj Julia Louis-Dreyfuss (poznata i kao Elaine iz 'Seinfelda') glumi američku potpredsjednicu i u kojoj se na doista najbrutalniji i najsmješniji način razotkriva ono što se događa iza kulisa najviše američke politike. Ako vam je ipak draži nešto pitomiji humor i čeznete za novijim izdancima klasičnog sitcoma, na Netflixu imate čak osam sezona serije 'The Ranch', koja možda nije najpametnija ni najprofinjenija humoristična serija u trenutačnom televizijskom univerzumu, ali će izazvati simpatije kod ljubitelja serija kao što su 'Lude sedamdesete' (također kompletno dostupna na Netflixu) jer u njoj glavne uloge glume Ashton Kutscher i Danny Masterson, Kelso i Hyde iz Sedamdesetih. Rekli bismo čak da je ovo idealna serija za takozvano 'puštanje mozga na pašu', što je i prikladno jer govori o kaubojskom ranču.

Ako vam pak 'puštanje mozga na pašu' nije baš neki đir, ali biste se i dalje voljeli zabaviti uz neki zgodan sitcom, onda svakako na Netflixu pogledajte tri sezone izvrsne, pametne i doista duhovite serije 'One Day at a Time' o obitelji kubanskih imigranata u Los Angelesu. Više o seriji pročitajte ovdje i pritom još jednom napominjem da je ne mogu dovoljno preporučiti i da mi je žao što nije zapaženija. Dakako, kada smo već kod humorističnih serija, ni u ludilu ne smijete zanemariti genijalnu humorističnu seriju 'Brooklyn nine-nine', čijih pet sezona možete pogledati na Netflixu (a više možete pročitati ovdje). Serija je to koja dolazi od istog scenarističkog tima kao i američka verzija serije 'U uredu', serija 'Parks and Recreations', pa i još jedan humoristični, ali i filozofski biser - serija 'The Good Place', u kojem glavni likovi u zagrobnom životu pokušavaju odgonetnuti tajnu kako da dospiju u 'raj', a koju također možete u kompletu pogledati na Netflixu, što vam od srca i preporučujemo, kao što možete pročitati ovdje, Na Netflixu još možete pogledati i jednu od najboljih serija prošle godine - neobičnu psihološku dramu 'Russian Doll', koja, doduše, nije neki zalogaj za bindžanje jer se sastoji od samo osam epizoda, ali je apsolutna poslastica za oči, uši i mozak, kao što i piše u ovom tekstu, a ovdje ćemo vam otkriti da se radi o mladoj ženi koja umire na svoj 36. rođendan, ali se onda ponovno 'budi' na taj isti rođendan i pokušava odgonetnuti tajnu svoje smrti i povratka iz nje. I da, to je ujedno JEDINA sličnost s 'Groundhog Dayom'. A kad smo već na Netflixu i na serijama o mladim ženama koje nemaju baš previše epizoda za bindžanje, spomenimo i seriju 'Killing Eve', o psihopatskoj serijskoj/plaćenoj ubojici i ženi iz MI-5 koja je pokušava pronaći, a koju bismo vam također preporučili - i jesmo. No kada smo već kod serija o ženama, iz autorskog pera žena, a ne nužno samo za žensku publiku, na HBO GO-u upravo je počela nova sezona, a na raspolaganju su vam i sve dosadašnje epizode serije 'Bolje stvari' predivne Pamele Adlon, koja glumi, režira i piše tu seriju o sredovječnoj majci tri tinejdžerice i svim njihovim previranjima. Više o seriji možete pročitati ovdje, a mi vam savjetujemo da je nikako ne propustite. Kad ste već na HBO-u, nemojte zaobići ni jednu od najiščekivanijih i najzanimljivijih serija 2019., 'Čuvari' (Watchmen), čiji je autor, Damon Lindelof (isti onaj koji je odgovoran za The Leftovers, a nećemo o njegovim prijašnjim grijesima) napravio sjajnu nadopunu istoimenog stripa Alana Moorea. Više o seriji piše ovdje, a nakon što se nauživate stripovske priče o dobru i zlu, možete pogledati još jedan HBO-ov vrhunac od prošle i pretprošle godine - dramu 'Nasljeđe' (Succession), o bolesno bogatoj obitelji nalik onoj Ruperta Murdocha, čiji patrijarh pomalo vene, a njegova se djeca bore oko trona. Više o seriji piše ovdje, a na raspolaganju su vam dvije sezone.

Mogli bismo sada tako preporučivati u nedogled, svratiti vam pozornost na neke slabo poznate bisere, kao što je serija 'Work in Progress' na HBO-u ili 'Living with Yourself' na Netflixu. Mogli bismo potegnuti i dokumentarce, pa vam reći da svakako pogledate 'Wild, Wild Country' na Netflixu ili 'McMillions' na HBO-u. Mogli bismo se sjetiti i nekih jako razvikanih hitova, kao što su 'Sluškinjina priča' i 'Male laži' na HBO-u ili '13 Reasons Why' i 'Altered Carbon' na Netflixu. No i ovo je dovoljno. Ako ste pošli za našim preporukama, sigurno ste već i sami istražili dostupne vam platforme pa i sami znate što ćete sljedeće gledati. Mi vam želimo sreću i da, kad već ne možemo uživati u blagodatima vanjskoga svijeta, barem uživate u onom televizijskom.