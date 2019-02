Teško je bez spoilera opisati koliko je 'Russian Doll' genijalna serija. Pokušat ću. Drž'te se za kauč!

U Netflixovoj seriji koja je već na samom početku 2019. zaradila epitete 'najbolje serije godine' i pobrala neviđeno visoke kritičarske ocjene na sajtovima kao što su Metacritic i Rotten Tomatoes - Natasha Lyonne glumi Newyorčanku koja opetovano proživljava noć svojeg 36. rođendana i nikako ne uspijeva shvatiti zašto. Kada to, međutim, počne otkrivati - drž'te se za kauč na kojem sjedite! Odvest će vas na mjesta u svojoj, ali i vašoj glavi na koja definitivno niste računali

Uvijek kad pišem o nekoj novoj seriji, razmišljam o tome koliko o njoj mogu napisati a da čitatelji to ne shvate kao spoiler. Osjećaj za to što jest, a što nije spoiler kod mene je naučen i istreniran, ne dolazi iz mojeg karaktera i temperamenta zato što osobno uopće nisam osjetljiva na spoilere. Dapače, kada neki film, serija, roman ili priča ovise o nekom obratu čije bi otkrivanje ugrozilo uživanje u tom djelu - meni se ono SIGURNO neće svidjeti. Jer ako je autor sve u priči podredio tom obratu, onda to znači da je zanemario sve druge segmente priče - karakterizaciju i razvoj likova, njihov 'put' kroz priču, međuljudske odnose, emocije, mikrozaplete i rasplete... A žrtvovati sve to samo zbog jednog šokantnog otkrića za mene je amaterizam i plitko pripovijedanje.

U sljedećih sedam epizoda Nadja će poginuti ili umrijeti prirodnom smrću nebrojeno puta i svaki će se put vratiti na početak - u kupaonicu stana u kojem se odvija njezina rođendanska proslava. Pokušavajući otkriti što joj se točno događa i zašto, Nadja će prekopati sve kutke fizičkog, ali i svojeg emotivnog svijeta, a usput će upoznati i Alana (Charlie Barnett), mladića kojemu se tijekom te noći događa ista stvar - stalno umire i vraća se u isti trenutak noći.

To bi otprilike bilo to, uz izbjegavanje spoilera, ali sljedeći će dio biti još teži. Naime, da bi se u potpunosti opisalo koliko je ovo genijalna serija, morat ću spoilere izbjegavati kao u kakvoj zahtjevnoj videoigri, baš poput onih koje Nadja programira u seriji. Da bi se u potpunosti dočaralo koliko je ova serija pametna, duboka, slojevita, ali istodobno i duhovita, bolna, tragična i komična u isto vrijeme - morala bih vam reći sve o Nadjinoj (i Alanovoj!) odiseji po najčudnijoj noći njihova života, i to ne samo o njihovoj odiseji po dijelu New Yorka kojim se kreću i u kojem pokušavaju pronaći ključeve misteriji onoga što im se zbiva - nego i o njihovoj odiseji po vlastitom srcu i umu, po onome što ih čini ljudima kakvi jesi i po onome zbog čega su zaglavili u jednoj jedinoj noći. No to ću vam ipak prepustiti da učinite sami.