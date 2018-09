'Killing Eve' - najsjajniji dragulj ovogodišnje TV-serijske ponude

Gotovo sve je u seriji 'Killing Eve' savršeno - omjer akcije i razrade emotivnih stanja likova, živopisno skakutanje po raznim europskih gradovima i regijama, međusobna fascinacija dviju glavnih junakinja, razotkrivanje njihovih motiva, prošlosti, sadašnjosti... Jednostavno je riječ o seriji koju nikako, ali baš NIKAKO ne smijete propustiti

Dugo sam se opirala gledanju serije 'Killing Eve'. Znam i zašto. Iako nemam ništa protiv trilera, dobrih priča o ubojicama i potrazi za njima, a kada su u to sve još umiješane i obavještajke, dakle žene - sve to zvuči sjajno. No u zadnjem valu 'zlatnog doba televizije' takve su serije - zapravo sasvim logično, s obzirom na to što im je tema, ali za moj ukus pretjerano - bile strahovito nakrcane nasiljem. Noir krimići postali su noir u jednom sasvim drugom značenju od izvornog jer je postalo superfora prikazivati krv, meso, kosti i slične užase, nasilje se glorificiralo na tragu tarantinovske parodije, ali NE kempovski nerealno kako to samo Tarantino zna i, sve u svemu, čim si u opisu serije vidio da njezina priča ima imalo veze s ubojicama, istragama, detektivima, agentima i sl. - znao si da će biti krvi do koljena i da će ta krv i nasilje biti prikazani kao nešto što je strašno cool i filozofski jer je valjda sad in podsjećati nas iz dana u dan da smo vreće mesa i kostiju. A ja za to nemam apetita.