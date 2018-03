Životne radosti i tuge klasičnog sitcoma 'Dan po dan'

Druga sezona Netflixove humoristične serije 'Dan po dan' ('One Day at a Time') potvrđuje da klasični američki sitcom - onaj snimljen s više kamera pred studijskom publikom i njezinim smijehom - nikako nije mrtav, pa čak ni ozbiljno bolestan

I iako je dobro da se u humorističnim serijama pronalaze novi formati i načini izražavanja, šteta je što je klasični sitcom prezren i zanemaren te da nije bilo dobre serije iz te rubrike još od završetka sjajne 'Kako sam upoznao vašu majku'. Serije poput 'Teorije velikog praska', 'Dva i pol muškarca' i slične proizvode nastale iz štanc-tvornice Chucka Lorrea, naime, ne mogu se smatrati dostojnim nasljednicama tog plemenitog žanra.

No taman kad smo pomislili da je sve gotovo i da ćemo u toj domeni gledati jedino infantilne bedastoće, Netflix je odlučio snimiti remake serije 'One Day at a Time' iz sedamdesetih i osamdesetih godina - sitcoma koji se bavio obitelji samohrane majke na američkom srednjem zapadu. No ovaj su put to odlučili učiniti s obitelji samohrane majke kubanskog porijekla u Los Angelesu, uposlili su sjajne glumice i glumce, odlične i duhovite scenariste i - vidi vraga! - klasični je sitcom opet zablistao u svojem punom sjaju.