'Bolje stvari' u svojoj najboljoj sezoni

U trećoj sezoni serije 'Bolje stvari' ('Better Things') Pamela Adlon doista je zaronila u dubinu života sredovječne žene, ali za razliku od svojih muških kolega, koji u takvim serijama i filmovima uvijek nekako uspiju ispasti mračni i beznadni, uspjela je to učiniti tako da joj sve epizode, pa makar bile i bolne, pršte životom.

No onda se dogodilo ono što se dogodilo - saznali smo da je Louis CK poprilični ljigo s poviješću ružnog ponašanja prema kolegicama u komičarskom biznisu i Pamela Adlon prekinula je suradnju s njim. U trećoj sezoni 'Boljih stvari' više nema kreativnog CK-jeva doprinosa i to se vidi. Prijelaz, doduše, nije bio osobito nagao - Adlon je već u drugoj sezoni podosta odmaknula od stila koji je bio uspostavljen u prvime epizodama serije, fokusirajući se više na svoju ili, ako baš to tako želimo reći, žensku perspektivu. No treća sezona ove serije, koja je tamo negdje od kraja veljače dostupna i na domaćem HBO-u, definitivno je dosad najautorskija i najviše nam razotkriva umjetnički senzibilitet same Pamele Adlon. Osobno mi se zbog toga ova sezona najviše i sviđa.

Priča se nije mnogo promijenila od prve dvije sezone - i dalje su to isječci iz života Sam Fox, srednje uspješne losanđeleske (namjerno NE pišem holivudske) glumice koja sama odgaja tri kćeri, sada već sve tri tinejdžerke. Ti isječci iz njezina života protkani su usponima i padovima na mikrorazini, brojnim bizarnostima u životu američkih glumica, svakodnevicom sredovječne žene i sukobom generacija. Sam, naime, osim sa svojim kćerima, stalno dolazi u sraz i sa svojom majkom, ekscentričnom, ali sada već starošću vidljivo načetom Phyllis, koja živi u kući preko puta njezine.

U trećoj sezoni Adlon je dobro zagrabila u dubinu života i previranja svojeg glavnog lika. Sam se približava pedesetoj, muče je klimakterične tegobe, ima već i neke zdravstvene probleme zbog kojih mora na kolonoskopiju, u krizi je i profesionalno i privatno jer s jedne strane više ne može podnijeti glupave uloge u filmovima s čudovištima koje joj nude, a s druge strane teško izlazi na kraj s pubertetom svoje srednje i najneobičnije kćeri Frankie. Svakodnevne frustracije pomalo joj se nagomilavaju i Sam na kraju završava na psihoterapiji, koja se pak raspliće u neočekivanom pravcu.

Jedan od razloga iz kojih mi se serija 'Bolje stvari', posebice njezina treća sezona jako sviđa jest to što je ne mogu gledati 'bindžerski', odnosno, rijetko kad imam snage za gledanje više od jedne epizode odjednom. Simpatična Sam, njezine nepodnošljive kćeri i majka, njezin život sa svojim više-manje rješivim problemima i bizarnostima - pri gledanju mi otvaraju previše pitanja, emocija i podsjećaju me na previše vlastitih neriješenih situacija da bih si mogla dopustiti još jednu epizodu tako nečega. Prvo moram 'provariti' ono što sam pogledala u dvadesetak minuta jedne epizode da bih mogla prijeći na drugu.