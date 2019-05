Očko, Kulunčić, Klobučar i Žarković dobitnici HT nagrade za hrvatsku suvremenu umjetnost

U zagrebačkom Muzeju suvremene umjetnosti u 20 sati otvorena je 12. izložba HT nagrada za suvremenu umjetnost na kojoj 37 odabranih radova nudi presjek najboljih ostvarenja recentnog domaćeg suvremenog vizualnog stvaralaštva. Na otvorenju su proglašeni najbolji radovi, dobitnici četiri nagrade u vrijednosti od 75 do 20 tisuća kuna, a prvu je osvojio Damir Očko za rad 'DICTA II (safewords)'. Druga nagrada pripala je Andreji Kulunčić, treća Svenu Klobučaru, a nova, četvrta nagrada u kategoriji 'Za mlade' otišla je Nives Žarković

Izložba HT nagrada za suvremenu umjetnost traje do 9. lipnja, a posjetitelji će cijelo to vrijeme moći glasati za svoga favorita kojemu će po završetku izložbe pripasti Nagrada publike od 10 tisuća kuna.

Tradicionalno, na izložbi se predstavljaju i radovi troje pozvanih umjetnika. Ove godine to su redom umjetnice, nagrađena Andreja Kulunčić te Vesna Pokas i Nora Turato. Turato je na otvorenju izvela performans 'The good, the bad, the viscose', čija će se snimka prikazivati na Medijskoj fasadi MSU-a. Performans je imala i umjetnica Amela Frankl, pod nazivom 'I to će proći'.

Žiri za odabir nagrade u ovom izdanju činili su ravnateljica MSU-a Snježana Pintarić (predsjednica), kustos Kunsthallea Krems Andreas Hoffer, kustosica i voditeljica Mestne galerije Ljubljana i Galerije KC Tobačna 001 Alenka Gregorič, viša kustosica MSU-a Ivana Kancir i akademski kipar Alem Korkut.