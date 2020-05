U Hrvatskoj su, nakon dva mjeseca stanke zbog pandemije izazvane koronavirusom, ponovno dopušteni koncerti, predstave i projekcije filmova u kinima. Koliku je štetu pretrpjela kultura u dva mjeseca i kada će se oporaviti, kako sada izgleda odlazak u kazalište, kino ili na koncert, neka su od pitanja na koje odgovaraju gosti HRT-ove emisije 'Otvoreno'

Napomenula je da i umjetnici, ali i publika jedva čeka ponovna nastupanja. Dodala je da se pokreće natječaj za one koji neće moći nastaviti stvarati, ipak stvaraju neke druge sadržaje, a da za to budu honorirani.

- Određena područja kulture moći će se relativno vratiti nekom normalnom ritmu stvaranja i normalnim okolnostima, međutim za neka područja bojim se da ćemo dosta dugo vremena živjeti u jednom drugačijem okruženju. To se posebno odnosi na one događaje gdje prisustvuje veliki broj ljudi. Međutim, važno je da pokrenemo ponovno produkciju, rekla je.

- Za koji dan ćemo raspisati natječaj "Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama", kako bi pomogli u troškovima prilagodbe na to "novo normalno" ili "novo nenormalno", kako volim to zvati. Počeli smo puno aktivnije raditi sa svim ravnateljima festivala i manifestacija da se to reprogramira i da se programska sredstva koja smo stavili na raspolaganje, a ništa nismo rezali od programskih sredstava nego i dodali još 40 milijuna kuna u krizni fond, da to počnemo trošiti za one programe i sadržaje koji će se moći odvijati, izjavila je ministrica.

Dubravka Vrgoč, intendantica HNK u Zagrebu, kazala je da su u HNK-u predviđena 294 sjedala u idućem razdoblju za vrijeme održavanja predstava.

Glumci su počeli s probama. Odlučili smo izvesti premijeru krajem lipnja, a trebali smo ju izvesti u svibnju. Radi se o "Kafki na žalu" Murakamija. Baletani su počeli vježbati, pa im treba kondicijskih vježbi od oko mjesec dana da bi ponovno došli u formu, rekla je Vrgoč dodajući da je glumcima nešto lakše jer su oni za ovo vrijeme radili kod kuće.

"Mačka na vrućem limenom krovu" bit će prva predstava koja se vraća na kazališne daske, zato jer u predstavi nema doticanja.

- To je neka mogućnost da na sceni pokažemo socijalnu distancu, istaknula je.