Novo priznanje za dobitnicu tportalove nagrade: Magdalena Blažević u užem izboru za Dublin Literary Award

Nakon ulaska u finale EBRD-ove nagrade za književnost, roman U kasno ljeto Magdalene Blažević ušao je u uži izbor za Dublin Literary Award , jedno od najuglednijih međunarodnih priznanja za prozu na engleskom jeziku, potvrđujući ovu nagrađivanu autoricu kao jedno od najvažnijih imena suvremene regionalne književnosti.

U konkurenciji za dublinsku nagradu roman U kasno ljeto našao se zajedno s djelima svjetskih književnih zvijezda poput Oceana Vuonga, Brigitte Giraud i Ali Smith. Roman je na engleskom objavljen pod naslovom In Late Summer u izdanju nakladničke kuće Linden Editions i u prijevodu Anđelke Raguž, a za nagradu ga je nominirala Universitätsbibliothek Bern.

Kritika ističe kako je riječ o snažnom i potresnom tekstu u kojem autorica iz perspektive ubijene djevojčice ispisuje priču o traumama koje trajno obilježavaju pojedinca i zajednicu. Takav pripovjedni postupak, ističe se, nadilazi lokalni kontekst Žepča i okolice te prerasta u univerzalnu antiratnu priču o nasilju i gubitku.