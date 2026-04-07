Novo priznanje za dobitnicu tportalove nagrade: Magdalena Blažević u užem izboru za Dublin Literary Award

Snažan međunarodni odjek romana 'U kasno ljeto' potvrđen je novim velikim priznanjem – nakon ulaska u uži izbor za EBRD-ovu nagradu, knjiga je ušla i u uži izbor za jednu od najprestižnijih svjetskih književnih nagrada za fikciju na engleskom jeziku
Nakon ulaska u finale EBRD-ove nagrade za književnost, roman U kasno ljeto Magdalene Blažević ušao je u uži izbor za Dublin Literary Award, jedno od najuglednijih međunarodnih priznanja za prozu na engleskom jeziku, potvrđujući ovu nagrađivanu autoricu kao jedno od najvažnijih imena suvremene regionalne književnosti.
U konkurenciji za dublinsku nagradu roman U kasno ljeto našao se zajedno s djelima svjetskih književnih zvijezda poput Oceana Vuonga, Brigitte Giraud i Ali Smith. Roman je na engleskom objavljen pod naslovom In Late Summer u izdanju nakladničke kuće Linden Editions i u prijevodu Anđelke Raguž, a za nagradu ga je nominirala Universitätsbibliothek Bern.
Kritika ističe kako je riječ o snažnom i potresnom tekstu u kojem autorica iz perspektive ubijene djevojčice ispisuje priču o traumama koje trajno obilježavaju pojedinca i zajednicu. Takav pripovjedni postupak, ističe se, nadilazi lokalni kontekst Žepča i okolice te prerasta u univerzalnu antiratnu priču o nasilju i gubitku.
Knjiga je izvorno objavljena 2022. pod egidom nakladničke kuće Fraktura te je godine 2023. ovjenčana tportalovom nagradom za najbolji hrvatski roman i nagradom Kočićevo pero. Nakon prijevoda na desetak jezika, prošli tjedan roman U kasno ljeto ušao je u uži izbor prestižne EBRD-ove nagrade za književnost. Nominacije za čak dvije prestižne europske nagrade dodatno potvrđuju njegov izniman odjek i u domaćem i u regionalnom kontekstu.
Dublin Literary Award, utemeljena 1996. godine, dodjeljuje se za izvanredna postignuća u svjetskoj književnosti te se smatra najvrjednijom godišnjom nagradom za pojedinačno djelo fikcije objavljeno na engleskom jeziku. Posebnost nagrade jest da nominacije dolaze iz mreže javnih knjižnica diljem svijeta, čime se naglasak stavlja na čitateljsku recepciju i globalni doseg književnosti.